BREVES: País (2.ª edição)

Redação, 06 dez (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

PONTA DELGADA: Mercadinho de Natal a partir de terça-feira

O Mercadinho de Natal de Ponta Delgada vai abrir portas na próxima terça-feira, entre as 14:00 e as 19:00 locais (mais uma hora em Lisboa), no Campo de São Francisco, em Ponta Delgada, Açores, numa iniciativa do município.

"Este ano, participam 12 instituições sociais, as quais terão um espaço próprio para divulgar e promover os seus trabalhos", informa uma nota de imprensa da autarquia.

A iniciativa termina no dia 22.

PONTA DELGADA: Mercado urbano anima centro histórico

Nove espaços expositivos e comerciais com trabalhos de diversas unidades produtivas artesanais e artesãos integram o Mercado Urbano de Artesanato (MUA), em Ponta Delgada, nos Açores, que decorre de quarta-feira a sábado, foi hoje anunciado.

Promovido pelo Centro Regional de Apoio ao Artesanato, em parceria com a autarquia, a iniciativa decorre nas Portas da Cidade e vão estar expostos produtos de cerâmica figurativa, presépios de lapinha, bonecos de pano, bijuteria e produtos alimentares, como chocolates e queijos.

O MUA conta, ainda, com a participação de uma artesã da Oficina do Feltro, que traz a Ponta Delgada peças de vestuário e acessórios de vestuário em feltragem, e está prevista a realização de dois ‘workshops’, sendo um de feltragem na quinta-feira e outro de bijuteria no sábado.

LAGOA: Mercadinho de Natal abre na quinta-feira

O Mercadinho de Natal promovido pela Câmara da Lagoa, nos Açores, abre na quinta-feira, numa iniciativa que assinala este ano a sexta edição.

Segundo uma nota de imprensa do município, a abertura está prevista para as 15:00 locais (mais uma hora em Lisboa), com a atuação da Charanga dos Escuteiros de Santa Cruz e desfile de pais Natal.

Uma hora depois é inaugurado o presépio vivo, estando previstas outras iniciativas até domingo, que incluem animação, gastronomia e música.

PONTA DELGADA: Município promove passeio pedestre no sábado

A Câmara de Ponta Delgada, nos Açores, promove no sábado um passeio pedestre intitulado “Em torno das velhas quintas das laranjas”, na Fajã de Baixo.

O passeio, que pretende dar a conhecer o património cultural e identitário daquela freguesia, será guiado/comentado pelo historiador José de Almeida Mello, informa a autarquia.

O percurso é de “grau fácil” e terá a duração de cerca de três horas. Segundo a autarquia, “os participantes terão oportunidade de passar pela rua José de Medeiros Cogumbreiro, na freguesia de Fajã de Baixo, percorrendo antigas vias que davam acesso a velhas quintas das laranjas, dos séculos XVIII e XIX”.

NAZARÉ: Polícia Marítima apreende rede ilegal na praia de Vale Furado

O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré detetou e apreendeu uma rede de pesca que se encontrava na praia de Vale Furado (entre a praia da Légua e a Praia do Pedrógão, no concelho de Alcobaça), sem qualquer identificação.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa esclareceu hoje que a apreensão foi feita no âmbito de “diversas ações de fiscalização da orla costeira, direcionadas à pesca com redes de majoeira”, realizadas nos últimos quatro dias pela Polícia Marítima da Nazaré.

Foi levantado o auto de notícia, que dará origem ao respetivo processo e o material apreendido encontra-se depositado nas instalações do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, refere o mesmo comunicado.

PENICHE: Freguesia comemora 500 anos

O município e a freguesia de Peniche comemoram no sábado os 500 anos da Freguesia de Santa Maria da Ajuda, criada em 1516.

Do programa fazem parte a conferência "A constituição da Freguesia de Santa Maria da Ajuda de Peniche", por Rui Mesquita Mendes, no auditório municipal, uma missa evocativa da data, o descerramento de uma placa evocativa e um concerto de música da época pelo Vox Angelis.

A criação da freguesia correspondeu a um primeiro marco no processo de autonomização deste território face à vila de Atouguia da Baleia, culminando em 1609 com a elevação da povoação de Peniche a vila e sede de concelho, segundo a câmara municipal.

GUARDA: Encontrado idoso que estava desaparecido

Um homem de 89 anos, residente na aldeia de Pega, no concelho da Guarda, que estava desaparecido desde as 16:30 de segunda-feira, foi hoje encontrado por militares do Destacamento Territorial da GNR da Guarda.

O Comando Territorial da GNR da Guarda refere em comunicado que as buscas, iniciadas logo que foi dado o alerta para o desaparecimento do idoso, permitiram localizá-lo pelas 10:50 de hoje, a cerca de três quilómetros da sua residência, num campo agrícola de difícil acesso.

“Embora consciente, o idoso encontrava-se em estado de hipotermia, pelo que foi transportado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ao Hospital da Guarda, para observação médica”, indica a fonte.

TORRES VEDRAS: Cineasta premiada nos Estados Unidos da América

A cineasta Sara Eustáquio, jovem de Torres Vedras de 17 anos, voltou a ser distinguida em Los Angeles, Estados Unidos da América, como Melhor Realizadora Com Menos de 18 Anos, pela sua segunda curta-metragem “Mirror”.

Trata-se da 15.ª distinção internacional arrecadada pela sua segunda curta-metragem, depois de a primeira, “4242”, ter obtido 24 prémios, 18 nomeações e 67 seleções oficiais em festivais de cinema em 22 países.

‘Mirror' foi ainda distinguido em Berlim, Toronto, Seul e Barcelona, vencendo categorias como Melhor Cinematografia, Melhor Thriller por Estudante, Melhor Novo Realizador ou Melhor Realizadora Feminina.

