Almanaque Lusa - 09 de janeiro

Lisboa, 09 jan (Lusa) - Hoje é segunda-feira, 09 de janeiro, nono dia do ano. Faltam 356 dias para o final de 2017.

Este dia é dedicado a São André Corsini, confessor, e a Santo Adriano de Cantuária, abade.

Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Plena. Lua Cheia, dia 12, às 11:34.

O sol nasce às 07:55 e o ocaso regista-se às 17:33.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 00:05 e 12:35 e a baixa-mar às 06:00 e 18:28.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Capricórnio, destacando-se o pioneiro do estudo da psicologia John Watson (1878), o escritor checoslovaco Karel Capek (1890), a escritora francesa Simone de Beauvoir (1908), Richard Nixon (1913), a cantora norte-americana Joan Baez (1941), a atriz inglesa Susannah York (1942), Rigoberta Menchú (1959) Prémio Nobel da Paz.

Nesta data, em 1154, D. Afonso Henriques concedia foral à vila de Sintra. Em 1522, Adriano de Utrecht, regente de Espanha, era eleito Papa, assumindo o nome de Adriano VI. Foi o último Papa não italiano até João Paulo II.

Em 1913, tomava posse o primeiro Governo de Afonso Costa, na I República. Em 1945, na II Guerra Mundial, tropas norte-americanas desembarcavam nas Filipinas, ocupadas pelo Japão. Em 1969, o avião supersónico Concorde fazia o primeiro voo experimental sobre Bristol. Em 1979, morria o arquiteto Pier Luigi Nervi.

Em 1981, Pinto Balsemão assumia a liderança do segundo Governo da Aliança Democrática. Em 1986, o presidente Ronald Reagan, dos EUA, determinava o imediato retorno de todos os cidadãos norte-americanos na Líbia e a aplicação de sanções económicas aquele país.

Em 1987, entrava em vigor a primeira Constituição da Nicarágua. Em 1991, malogravam-se as conversações sobre o Golfo, em Genebra, entre o secretário de Estado norte-americano, James Baker, e o ministro iraquiano dos Negócios Estrangeiros, Tarek Aziz.

Em 1992, a GNR iniciava o patrulhamento a cavalo de várias zonas de Lisboa. Em 1995, morria o ator britânico Peter Cook, 57 anos. Em 1998, a ETA assassinava José Ignacio Irutetagoyen, vereador do Partido Popular. Em 2000, morria, aos 88 anos, em Portugal, Ângelo Almeida Ribeiro, antigo Provedor de Justiça e ex-bastonário da Ordem dos Advogados.

Em 2004, morria o filósofo italiano Norberto Bobbio, 94 anos, nome-chave da ciência política europeia. Em Nova Iorque, era inaugurada a exposição "Siza 5:50", a primeira Retrospetiva de cinco décadas da obra do arquiteto português Álvaro Siza Vieira, na galeria Max Protetch, de Manhattan.

Em 2005, Mahamud Abbas, da Fatah, era eleito presidente da Autoridade Palestiniana. No mesmo dia, o vice-presidente sudanês Ali Osman Taha e o líder do Exército Popular de Libertação do Sudão John Garang assinavam o acordo de paz para o sul do país.

Em 2006, o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, admitia a rutura da Segurança Social em 2015, mantendo-se o sistema de financiamento. E o Congresso do estado norte-americano de Nova Jersey decidia suspender a aplicação da pena de morte.

Em 2007, o ex-presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Luís Monterroso, era condenado a um ano de prisão, com pena suspensa por três anos, por participação económica em negócio no processo de adjudicação do PDM local. A Apple apresentava o iPhone, o novo produto da marca que combina as funções de um telemóvel com um iPod. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, inaugurava o primeiro ministério da Defesa do país desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O português de origem nigeriana Francis Obikwelu, vencedor dos 100 e 200 metros nos campeonatos europeus de Gotemburgo, Suécia, era eleito Atleta Europeu do Ano, numa iniciativa da Associação Europeia de Atletismo. Morriam Symons Elmer, 29 anos, motociclista sul-africano, morto no Rali Lisboa-Dakar2007, e Jean-Pierre Vernant, 93 anos, historiador, antropólogo e filósofo francês, especialista na cultura da Grécia antiga.

Em 2008, a fundadora do Partido da Nova Democracia, Susana Barbosa, anunciava a sua desfiliação do PND e a constituição de uma nova formação política, o Partido da Liberdade. A Câmara de Lisboa aprovava o protocolo com a organização do festival de música Rock in Rio, que prevê o pagamento pela promotora de 800 mil euros de contrapartidas, que incluem a construção de uma ponte.

Em 2010, morria, aos 78 anos, o ex-guarda-redes internacional português de futebol Acúrsio, que jogou no FC Porto durante a década de 1950.

Em 2011, o antigo capitão de abril Vítor Alves morria, aos 75 anos, no Hospital Militar, em Lisboa, vítima de doença prolongada. Morria, aos 82 anos, o cineasta britânico Peter Yates, que realizou o célebre “Bullit”, com Steve McQueen, e “O Maior Roubo de Sempre”. A cantora e compositora Debbie Friedman, morria aos 57 anos, de pneumonia.

Em 2012, morria Malam Bacai Sanha, presidente da Guiné-Bissau, no hospital Val de Grâce, em Paris. Tinha 64 anos.

