BREVES: País

Redação, 09 jan (Lusa) - Notícias breves do país:

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO: Detido alegado responsável por sete furtos em residências

A GNR deteve na quinta-feira um homem suspeito de sete furtos em residências de Vila Real de Santo António, que foi presente ao juiz de instrução e ficou em prisão preventiva, anunciou hoje o Ministério Público.

O detido, com 51 anos, está indiciado por crimes de furto qualificado e resistência e coação a funcionário, sendo alegadamente responsável por, “num curto período de tempo, entre 23 de dezembro e 5 de janeiro, ter assaltado pelo menos sete residências em Vila Real de Santo António”, contextualizou o Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro num comunicado.

A mesma fonte revelou que o arguido acedia às residências “por portas que estavam fechadas, mas não trancadas”, escalando muros ou entrando por janelas, e depois “percorria a casa e retirava dinheiro e valores que encontrava”.

O Ministério Público acrescentou que, após a sua inquirição, o juiz de instrução lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva e que o inquérito segue os seus termos na secção de Vila Real de Santo António do DIAP de Faro.

CADAVAL: Câmara atribui condecorações no feriado municipal

A Câmara do Cadaval vai atribuir diversas condecorações e entregar o prémio literário ‘Fernanda Botelho' na sexta-feira, feriado municipal, em que se assinala os 119 anos sobre a restauração do concelho, anunciou a autarquia.

As 13 condecorações a atribuir voltam a distinguir entidades individuais ou coletivas que têm contribuído para a afirmação e desenvolvimento do concelho, entre os quais o antigo presidente da câmara Aristides Sécio, as adegas cooperativas do Cadaval e Vermelha, a Cooperativa Agrícola dos Fruticultores do Cadaval, a FRUTUS - Estação Fruteira de Montejunto, a Central de Frutas do Painho e os agrupamentos de escuteiros de Alguber e Vilar.

O Prémio Literário "Fernanda Botelho" é promovido pelo município em parceria com a Associação Gritos da Minha Dança e dele resultaram 380 participantes, de dentro e fora do país, tendo o júri apurado um vencedor e uma menção honrosa.

LOURINHÃ: Polícia Marítima desmantela armazém ilegal de bivalves

A Polícia Marítima de Peniche desmantelou um armazém na Lourinhã onde se encontrava a funcionar um sistema de depuração de bivalves ilegal, na sequência de uma operação de vigilância e fiscalização das atividades de pesca ilegal, anunciou a autoridade marítima.

Na depuradora encontravam-se diversos recipientes onde estavam a ser sujeitas a depuração algumas espécies de bivalves (amêijoa boa, macha, japónica e berbigão), perfazendo o total de 150 quilogramas.

Todos os bivalves e crustáceos foram apreendidos e vendidos em lota, tendo o valor da venda, cerca de 800 euros, revertido a favor do Estado. O proprietário foi notificado pela ASAE e sujeito a processos de contraordenação.

TORRES VEDRAS: Mil utentes da Carvoeira sem médico de família

Os habitantes da Carvoeira, Torres Vedras, iniciaram 2017 com más notícias, na sequência da saída dos médicos de família que prestavam serviço na extensão do Centro Saúde, alertou o presidente da União de Freguesias de Carvoeira e Carmões.

Segundo José Manuel Cristóvão, a situação era já precária, com os dois médicos de família a prestarem cada um serviço um dia cada por semana, ao acumularem serviço noutra freguesia. Mas, com a sua saída, os mil utentes ficaram sem médico e estão obrigados a irem ao centro de saúde de Torres Vedras para terem consultas ou levantarem receituário médico.

O autarca alertou que a maioria dos utentes é idosa, vive de reformas baixas e tem dificuldades em se deslocarem.

Contactado pela agência Lusa, o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul, António Martins, esclareceu que a situação vai ser colmatada com médicos de empresas prestadoras de serviços, sem adiantar contudo datas.

TORRES VEDRAS: Salvador Sobral em concerto no sábado no teatro-cine

Salvador Sobral vai dar um concerto no sábado, pelas 21:30, no Teatro-cine de Torres Vedras para apresentar o seu álbum de estreia, ‘Excuse me',

‘Excuse Me' é o resultado de viagens e das influências que o cantor recebeu das suas inspirações musicais de sempre, do jazz à bossa-nova, passando pela música cantada em português e pelas sonoridades da América Latina, e é composto na sua maioria por temas originais da sua autoria e do compositor venezuelano Leo Aldrey.

Um dos temas originais é de Luísa Sobral, que o compôs para o irmão a quem ouvia cantar compulsivamente temas de Chet Baker: "I might just stay away".

MADEIRA: CDS-PP pede eliminação de taxa extraordinária no ISP

O CDS-PP/Madeira entregou na Assembleia Legislativa um projeto de resolução pedindo a “eliminação da taxa extraordinária de 15% no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) aplicada na região”, anunciou hoje o presidente da estrutura, Lopes da Fonseca.

"O Grupo Parlamentar do CDS-PP/Madeira, ao abrigo das disposições regimentais, recomenda ao Governo Regional que proceda à eliminação da taxa extraordinária de 15% no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) aplicada na Região Autónoma da Madeira", revelou numa ação política.

Aquando do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), que terminou a 31 de dezembro de 2015, o Governo Regional aplicou, no âmbito das medidas de austeridade, uma taxa de 15% no ISP.

SANTA CRUZ: JPP quer salvaguardados os moinhos de água do Caniço

O JPP vai entregar na Assembleia Legislativa da Madeira uma iniciativa com vista à preservação de dois relógios de água, existentes no Caniço, em Santa Cruz, anunciou hoje o coordenador do partido, Élvio Sousa.

Os moinhos de água, expressão da arquitetura popular ou industrial da Madeira e construídos em cantaria de pedra, serviam para fazer a divisão da partilha de água na agricultura.

"São infraestruturas muito raras que serviam para gerir a água e que precisam ser preservadas, salvaguardadas e classificadas", defendeu.

FUNCHAL: Parque Ecológico do Funchal promove voluntariado

A Câmara Municipal do Funchal vai promover ações de voluntariado ambiental no Parque Ecológico do Funchal, destruído em 62% durante os incêndios de agosto de 2016, anunciou hoje a autarquia.

"O Parque Ecológico do Funchal vai promover, a partir de janeiro, um conjunto de ações de voluntariado ambiental, com vista a dar continuidade à recuperação do coberto vegetal que foi bastante afetado pelos incêndios que deflagraram na cidade em agosto", refere a autarquia em nota à comunicação social.

As ações começam a 21 de janeiro, prosseguindo a 28 de janeiro, 4, 11, 18 e 25 de fevereiro e 4, 11, 18 e 25 de março.

