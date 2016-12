BREVES: País

Redação, 28 nov (Lusa) – Notícias breves do País:

BARREIRO: Condutor sem carta causa ferimentos a agente da PSP

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública no Barreiro, por conduzir sem habilitação legal, tendo avançado com a viatura em direção de um agente, que sofreu ferimentos ligeiros.

"No ato de fiscalização a uma viatura que se encontrava parqueada com dois indivíduos no interior, o condutor, ao aperceber-se da presença policial, iniciou marcha na direção de um dos agentes, pondo-se em fuga", disse à Lusa fonte da PSP.

Na tentativa de escapar, a viatura acabou por se despistar e o condutor foi detido por falta de carta de condução e crime contra a autoridade pública.

Também o detido e um passageiro da viatura sofreram ferimentos ligeiros.

LISBOA: Juventude Popular pede sugestões através de aplicação

A Juventude Popular de Lisboa anunciou hoje o lançamento de uma aplicação para telemóvel para recolher contributos dos lisboetas, que serão reportados aos órgãos decisores, visando uma "melhoria contínua da capital" em termos "políticos, sociais e de ação cívica".

Numa informação enviada à agência Lusa, a Juventude Popular (JP) de Lisboa explica que esta ferramenta se assemelha às "aplicações de gestão de ocorrências, mas para um espetro mais abrangente de questões", contando com espaços para identificação e contacto do preponente, para descrição do problema e ainda para anexar até três ficheiros de imagem ou tirar fotografias diretamente com a câmara do telemóvel.

"Pretende-se assim criar uma ligação direta com o poder político, já que a JP Lisboa compromete-se a fazer chegar as situações que considere pertinentes aos órgãos de decisão mais adequados à situação, promovendo, assim, uma maior participação cívica ao invés de assustar as pessoas com a burocracia da denúncia ou sugestão", adianta esta estrutura partidária juvenil.

Intitulada "Viver.Lx", a aplicação gratuita está disponível para os telemóveis com sistema android (na Google Play) e iOS (na App Store).

PONTA DELGADA: Câmara assinala Dia da Restauração da Independência

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, nos Açores, assinala o Dia da Restauração da Independência de Portugal, a 01 de dezembro, com uma conferência nos Paços do Concelho.

Na conferência, a partir das 10:45 locais (mais uma hora em Lisboa), com o tema “A multidão das Alterações de Évora na origem da Restauração”, é orador o professor Eduardo Cintra Torres.

LAJES DO PICO: Museu acolhe lançamento de livro

O Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, é palco, na sexta-feira, pelas 21:00 (mais uma hora em Lisboa), da apresentação do livro “… E da Lava Brotou o Pão”, da autoria de João Madruga Ávila.

“A obra, composta por 18 capítulos, aborda vários temas, desde o Espírito Santo, o Entrudo e o Natal, mas também a festa da matança, as vindimas, o cultivo e a apanha do milho”, informa o Governo dos Açores.

João Madruga Ávila, natural das Lajes do Pico, foi um dos fundadores e diretor do jornal O Estímulo, do Externato Particular das Lajes do Pico, e correspondente, em S. Jorge e no Faial, do jornal O Dever, colaborando ainda em jornais do continente e dos Estados Unidos da América.

AÇORES: Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental publicada em DR

O decreto legislativo regional que cria a Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental (RRCCISM) nos Açores, dirigida a pessoas com doença mental de que resulte incapacidade psicossocial, foi hoje publicado em Diário da República.

Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, "este diploma, que entra na terça-feira em vigor, além de definir as principais diretrizes desta rede, determina a criação de uma equipa de Coordenação Regional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental e a implementação de uma plataforma informática para referenciação, entre outras medidas".

Nos termos da legislação agora publicada, a admissão de utentes na rede é feita por proposta dos hospitais, unidades de saúde de ilha e instituições que integram esta rede.

A Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental inclui unidades de internamento de curta, média e longa duração, unidades residenciais, unidades socio-ocupacionais e equipas de saúde mental de apoio domiciliário.

LAGOA: Município promove oficina de pintura de bonecos para presépio

A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira, no concelho da Lagoa, Açores, vai promover no sábado uma iniciativa destinada às famílias que contempla uma oficina de pintura de bonecos para presépio.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia da Lagoa, concelho onde existe uma tradição da arte bonecreira, a oficina será assegurada pelo bonecreiro João Arruda, cujo trabalho tem sido apresentado em várias feiras de artesanato.

CADAVAL: Escolas com ações de sensibilização para a separação de resíduos

Cinco escolas básicas do Cadaval receberam ações de sensibilização no âmbito do programa Ecovalor e têm também em curso o concurso escolar "Separa e Ganha", informou a câmara municipal.

Com mais de 30 ações, a iniciativa tem como objetivo educar e sensibilizar a comunidade escolar para a recolha seletiva dos resíduos sólidos urbanos e para a consequente redução do lixo indiferenciado.

A segunda fase da iniciativa, a acontecer em breve, contempla as restantes escolas locais, para mais um conjunto de 21 ações de sensibilização.

CADAVAL: 380 concorrem ao Prémio Literário Fernanda Botelho

O Prémio Literário Fernanda Botelho, lançado em abril, juntou perto de 380 participantes, de dentro e fora do país, motivo pelo qual foi prolongado o prazo para apreciação dos trabalhos, anunciou a Câmara do Cadaval, promotora da iniciativa.

Os 380 participantes são oriundos não só de Portugal, mas também do Brasil, Canadá, Estados Unidos da América, Bélgica e França.

O vencedor deverá ser conhecido a 14 de janeiro, durante as comemorações do feriado municipal.

PENICHE: Câmara distingue jovens em diversas áreas

A Câmara de Peniche promoveu no sábado a II Gala da Juventude do Concelho, ocasião em que distinguiu jovens entre os 12 e os 35 anos, em diversas áreas, como forma de reconhecimento do seu mérito.

Foram distinguidos meia centena de jovens nas áreas da música, artes plásticas, artes visuais, design e moda, desporto, empreendedorismo, letras e investigação.

Os jovens foram nomeados por 16 entidades e nove grupos de 10 cidadãos do concelho. Das 55 nomeações, 48 foram a título individual e 26 a titulo coletivo, existindo jovens que foram nomeados para mais do que uma categoria.

