BREVES: País

Redação, 01 ago (Lusa) – Notícias breves do País:

MAÇÃO: Autarquia investe 30 mil euros em refeições escolares

As refeições escolares dos alunos que frequentam os jardins de infância e as escolas do 1.º ciclo no concelho de Mação vão passar a ser gratuitas, medida aprovada por unanimidade pelo executivo, representando cerca de 30 mil euros.

Esta era uma medida que fazia parte do plano de atividade para 2016 da autarquia, que, no último ano letivo, já tinha reduzido para 50% o valor das refeições escolares.

"Esta proposta tem um impacto positivo, real no orçamento das famílias, sendo socialmente justa, traduzindo-se num apoio social efetivo às famílias que têm crianças em idades que requerem um conjunto de cuidados de variada ordem”, destacou o presidente da autarquia, Vasco Estrela (PSD).

TORRES VEDRAS: Atendimento ao munícipe em Santa Cruz

Durante o mês de agosto o presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, vai realizar atendimento ao munícipe na estância balnear de Santa Cruz, divulgou a autarquia.

A medida insere-se na política de “descentralização e de estabelecimento de proximidade com a população, que tem vindo a ser preconizada pelo atual executivo municipal”, refere uma nota de imprensa.

O atendimento terá lugar às quintas-feiras, entre as 09:00 e as 12:00, na Escola do 1.º Ciclo de Santa Cruz, devendo os interessados fazer marcação prévia, através do e-mail gap@cm-tvedras.pt ou dos telefones 261 310 419/450.

MADEIRA: Representante da República devolve decreto à Assembleia Legislativa

O representante da República para Madeira, Irineu Barreto, devolveu na sexta-feira à Assembleia Legislativa o decreto sobre o Regime Jurídico de Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da Região Autónoma da Madeira".

Em comunicado de imprensa, o representante da República explicou que entendeu que a aprovação do decreto "devia ter sido precedida de consulta à Comissão Nacional de Proteção de Dados".

Irineu Barreto evoca, para o efeito, a Lei da Proteção de Dados Pessoais, considerando que o Regime Jurídico de Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da Madeira trata da criação de uma base de dados de acesso público com dados pessoais.

TOMAR: Queda de muro provoca morte a criança

Uma criança de cinco anos morreu no domingo à noite na localidade de Além da Ribeira, Tomar, o cair do muro de uma habitação degradada que sobre ele desabou, informou fonte da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, o incidente ocorreu às 20:26 na aldeia de Além da Ribeira, na união de freguesias de Madalena e Beselga, tendo a criança entrado em paragem cardiorrespiratória no local e sido transportada para o Hospital Nossa Senhora da Graça, de Tomar, onde foi declarado o óbito.

Fonte da GNR de Tomar disse à Lusa que "o avô, acompanhado de dois netos, de cinco e oito anos, tinha ido buscar material a um barracão degradado cuja parede desabou" sobre o mais novo.

No local esteve uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) do Hospital de Tomar e ainda do Instituto Nacional de Emergência Médica.

VILA DE REI: Apoios à atividade agrícola em sessão de esclarecimento

O Gabinete de Dinamização da Atividade Económica de Vila de Rei, com o apoio da Pinhal Maior, vai organizar na terça-feira, às 20:30, uma sessão de esclarecimento sobre os apoios financeiros do Programa de Desenvolvimento Rural 2020.

A ação vai ter lugar no Auditório Municipal de Vila de Rei e abordará as temáticas "Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas" e "Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas".

A iniciativa destina-se a pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade agrícola.

MACHICO: PSP detém três homens por tráfico de droga

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou hoje ter detido três homens com 17, 25 e 40 anos de idade, no concelho de Machico, por suspeita de tráfico de droga.

Segundo a nota divulgada pelo Comando Regional da Madeira da PSP, dois detidos estão envolvidos em diligências que permitiram localizar uma plantação de canábis suficiente para a produção de 8.100 doses individuais.

A outra detenção, de um homem de 25 anos, aconteceu na sequência da execução de um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendidas 120 doses de haxixe.

LISBOA: Exposição sobre os 50 anos da Ponte 25 de Abril inaugurada na quinta-feira

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou hoje que a exposição “50 anos Ponte 25 de Abril: memórias em arquivo” é inaugurada na próxima quinta-feira, pelas 18:30, no Centro de Informação Urbana de Lisboa.

A mostra está em exibição até dia 27 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 20:00.

Assinalam-se este ano os 50 anos sobre a inauguração da Ponte 25 de Abril e, neste âmbito, o Arquivo Municipal de Lisboa promove a exposição de algumas imagens inéditas da construção e inauguração da infraestrutura.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)