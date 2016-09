Três homens fazem explodir caixa multibanco em Ferrel, Peniche - GNR

Lisboa, 20 set (Lusa) – Três homens fizeram explodir hoje de madrugada uma caixa multibanco em Ferrel, freguesia do concelho de Peniche, e colocaram-se em fuga, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, três homens são suspeitos de terem provocado o rebentamento do cofre de uma ATM da Caixa de Crédito Agrícola de Ferrel com recurso a explosivos, cerca das 03:30.

A mesma fonte adiantou que o rebentamento provocou danos no edifício e num automóvel que se encontrava estacionado perto do local.

Segundo a fonte da GNR os homens colocaram-se em fuga.

RCP // JPS

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)