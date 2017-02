Gastão Elias eliminado pelo principal favorito no torneio de Sydney (ATUALIZADA)

Sydney, Austrália, 11 jan (Lusa) – O tenista português Gastão Elias, 81.º do ‘ranking’ mundial, foi eliminado hoje pelo austríaco Dominic Thiem, primeiro cabeça-de-série e número oito da hierarquia, na segunda ronda do torneio de Sydney, na Austrália.

O número dois português, que teve de passar pelo torneio de qualificação para chegar ao quadro principal, ainda venceu o primeiro ‘set’, mas acabou por perder com o principal favorito em três parciais, por 6-7 (5-7), 6-3 e 7-5, em duas horas e 39 minutos.

Esta foi a terceira vez que Gastão Elias e Dominic Thiem se cruzaram, com o austríaco a manter o pleno de vitórias sobre o português.

"Terceira vez que estou perto de lhe ganhar, mas ainda não foi desta. Sempre acreditei no meu potencial e estes jogos provam que posso chegar mais longe ainda. Ele é 'top 10' por alguma razão, jogou melhor que eu nos momentos importantes e eu baixei um pouco a percentagem de serviço o que fez com que levasse alguns 'breaks' que não esperava. Mesmo assim, fico contente com a exibição que fiz. Depois de três dias a jogar acima de 30 graus, aguentar um jogo a este nível com praticamente muito poucos altos e baixos dá-me muita confiança e sei que estou no caminho certo", reconheceu o jovem da Lourinhã à agência Lusa.

Elias assumiu que para, finalmente, conseguir transpor a barreira do número oito mundial falta "um pouco de tudo".

"Fico muito feliz por ter tanta coisa a melhorar e mesmo assim conseguir competir com jogadores deste nível. É muito positivo. Sinto-me cada vez menos a jogar no limite com este tipo de jogadores. Consigo manter o nível durante mais tempo", analisou à Lusa.

