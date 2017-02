BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 01 fev (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

AMADORA: Apresentação de filme e debate sobre mutilação genital feminina

O filme “As Vozes contra a Mutilação Genital Feminina” vai ser apresentado, na sexta-feira, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, na Amadora, inserido num debate sobre esta prática considerada violadora dos direitos humanos, informou a autarquia.

O documentário sobre a mutilação genital feminina (MGF), prática sociocultural que as Nações Unidas consideram violar os direitos humanos, foi financiado pela Câmara da Amadora, através do programa de apoio ao movimento associativo.

Produzido pela AJPAS – Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e Saúde, o filme recebeu um prémio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), no âmbito das “iniciativas que se distinguem na prevenção e combate à mutilação genital feminina”.

Após a apresentação pública do filme, às 15:00, está programado um debate sobre a MGF, que será encerrado com a presença de Pedro Calado, alto-comissário para as Migrações, Teresa Fragoso, presidente da CIG, e Carla Tavares, presidente da Câmara da Amadora.

SINTRA: Sociedade comprou leito histórico para o palácio “da vila”

A Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) adquiriu um leito de dossel em ébano e prata que vai ser restaurado e exposto no “quarto de hóspedes” do Palácio Nacional de Sintra, anunciou a sociedade gestora dos monumentos sintrenses.

“Dado o valor dos materiais utilizados no seu fabrico, a quase totalidade dos móveis deste tipo não subsistiu até aos nossos dias, sendo este leito o único existente em território nacional”, explica, em comunicado, a PSML, referindo que a rara peça datará de finais do século XVII, início do século XVIII.

O leito em ébano, que pertenceu à marquesa Olga de Cadaval, antes de ser vendido em leilão, é revestido por placas em prata repuxada e cinzelada, como os ramos com flores e elementos cónicos sobre o espaldar e os remates do dossel, em forma de ciprestes.

Segundo a PSML, durante o processo de aquisição deste leito foi identificado outro em Espanha, integrado no tesouro da Basílica de Santa Maria de Elche, a quem foi legado por Gabriel Ponce de Léon e Lencastre, peça que saiu de Portugal em 1753.

ÓBIDOS: Idoso vítima de queimaduras com álcool

Um homem de 83 anos, residente no Olho Marinho, no concelho de Óbidos, foi hoje transportado de helicóptero para o Hospital de Coimbra com queimaduras graves, informaram os bombeiros.

“A vítima sofreu queimaduras na face, tronco e membros superiores na sequência de uma explosão com álcool”, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Óbidos, Carlos Silva.

O homem ficou com “entre 20 a 30% do corpo queimado e, dada a sua idade e a gravidade das lesões, foi acionado o helicóptero do INEM que o transportou para o Hospital de Coimbra”, acrescentou.

O alerta foi dado às 12:55 e no local estiveram oito bombeiros de Óbidos, apoiados por três viaturas, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e dois bombeiros de Peniche e dois elementos da GNR de Óbidos.

SANTA CRUZ: Homem encontrado morto em casa

Um homem foi hoje encontrado morto na casa onde residia no sítio da Fazenda, na freguesia de Gaula, concelho de Santa Cruz, confirmou uma fonte dos bombeiros locais.

"Confirmo, nós fomos chamados ao local por um vizinho mas quando lá chegamos já estava cadáver", referiu fonte dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz.

As razões da morte são desconhecidas e o indivíduo aparenta ter cerca de 40 anos de idade. As autoridades policiais tomaram conta da ocorrência.

LYFS/DYA/EC // MLS

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)