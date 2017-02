PCP contra encerramento de serviços de Agricultura e Pesca nas Caldas da Rainha

Caldas da Rainha, Leiria, 30 jan (Lusa) – O PCP contestou hoje o encerramento da Divisão de Investimento de Agricultura e Pesca, nas Caldas da Rainha, e questionou o Ministério da Agricultura sobre a decisão que obriga os agricultores a deslocarem-se a Santarém.

Para o PCP é “ extremamente negativo que os produtores dos setores da agricultura e das pescas da zona Oeste deixem de ter esta importante estrutura de apoio”, defendeu o partido num comunicado em que contesta o encerramento da Divisão de Investimento de Agricultura e Pesca (DIAP), localizada nas Caldas da Rainha.

A decisão de transferir a divisão (que analisava e acompanhava processos de candidatura) para Santarém levou o PCP a questionar o Governo, através de uma pergunta efetuada na Assembleia da República (AR), sobre os critérios para o encerramento “destes serviços de proximidade, afastando técnicos experientes na análise de processos, para transferir as suas competências para uma distância superior a 30 quilómetros (que no caso de algumas explorações ascende a 100 km) relativamente à divisão encerrada”.

De acordo com o PCP, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP), que tem estruturas a funcionar em Santarém e no Oeste (nas Caldas da Rainha), foi ao longo dos anos “transferindo serviços para Santarém” e, apesar da “importância da DIAP” não a “reforçou com técnicos”, esvaziando “os serviços nas Caldas da Rainha”.

“Aponta-se para que, do número de candidaturas processadas na DRAP, quase metade o seria no DIAP”, refere o PCP na pergunta, contestando que “agora a DRAP tenha decidido transferir todo a atividade e processos daquela estrutura para Santarém, reafectando os seus técnicos a outras tarefas, nomeadamente funções de controlos e na área das pescas”.

Uma medida que tem como implicações, desde logo, “o afastamento do processo de avaliação de candidaturas de técnicos com mais de 25 anos de experiência, nomeadamente de experiência na tipologia de agricultura e explorações existentes na região Oeste, substancialmente diferente da agricultura praticada no Ribatejo”.

Por outro lado, o encerramento dos serviços obriga a que os agricultores do Oeste tenham de “se deslocar a Santarém para fornecimento de informações ou documentação solicitadas e necessárias ao andamento dos processos”, que se refletirá “num aumento de custos para a DRAP, uma vez que o acompanhamento dos projetos implica visitas para realização das vistorias obrigatórias, que carecem da deslocação dos técnicos que acompanham a candidatura”, acrescenta o PCP.

Acresce, segundo a pergunta dos comunistas, que “os profissionais afetos às tarefas transferidas foram alvo de um processo de redistribuição de tarefas sem que tenham sido consultados”, tendo-lhes sido atribuídas funções nas quais têm alegadamente menos experiência.

Assim, o PCP quer saber “por que razão os trabalhadores não foram ouvidos” e se o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural considera que “a concentração de serviços e o afastamento de técnicos experientes dos processos de análise é a melhor forma de apoiar a produção nacional”.

Considerando que os serviços de apoio à atividade produtiva “são fundamentais” e que o apoio efetivo à agricultura nacional passa “por reforçar os serviços do ministério e não por extingui-los”, o PCP conclui questionando se o ministério pondera rever esta decisão da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo.

