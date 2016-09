08-09-2016 Lusa, Caldas da Rainha Lusa / Notícias

Trabalhadores subcontratados do Centro Hospitalar do Oeste ameçam entrar em greve

Caldas da Rainha, Leiria, 08 set (Lusa) - Cento e oitenta trabalhadores subcontratados do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) estão com o salário de agosto em atraso e ameaçam entrar em greve a partir de segunda-feira, disse hoje a sua porta-voz.