Nova produção adaptada da ópera "Hansel & Gretel" estreia-se em Torres Vedras

Torres Vedras, Lisboa, 30 nov (Lusa)- Uma nova produção adaptada da ópera "Hansel & Gretel", do alemão Engelbert Humperdink, dirigida pelo maestro Nuno Côrte-Real, com encenação de Mário João Alves, estrear-se-á no fim-de-semana, no Teatro-Cine de Torres Vedras.