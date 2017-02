18-01-2017 Lusa, Nazaré Lusa / Notícias

Barco afunda-se no Porto da Nazaré, Capitania afasta suspeitas de crime

Nazaré, Leiria, 18 jan (Lusa) – As causas do afundamento de uma embarcação de pesca atracada no Porto da Nazaré estão a ser investigadas pela seguradora do armador, mas a Capitania do Porto afastou hoje qualquer suspeita de crime.