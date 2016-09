BREVES: País

Redação, 12 set (Lusa) – Notícias breves do País:

SETÚBAL: Detido suspeito de tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal anunciou hoje a detenção de um homem de 23 anos suspeito de tentativa de homicídio qualificado, na Costa da Caparica, Almada.

Segundo a PJ, o arguido disparou uma arma de fogo sobre outro individuo, de 22 anos, atingindo-a numa mão e na região abdominal, na sequência de uma desavença entre dois grupos rivais, ocorrida à porta de uma discoteca, no dia 07 de agosto.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.

VISEU: Politécnico aumenta número de novos estudantes

O Instituto Politécnico de Viseu (IPV) aumentou, pelo terceiro ano consecutivo, o número de novos estudantes colocados no concurso nacional de acesso, reforçando o seu posicionamento entre os cinco maiores politécnicos do país.

Segundo o IPV, na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) foram colocados 746 alunos. "Este número representa mais 54 estudantes (9%) em relação aos 692 registados em 2015. Em 2014 tinham sido colocados 528", refere.

A estes candidatos provenientes do Concurso Nacional de Acesso, acrescem os novos estudantes colocados nos regimes de reingresso, mudanças de curso e concursos especiais, que são 428.

LISBOA: PSP deteve cinco jovens por roubo

A PSP deteve cinco jovens, em flagrante delito, na sexta-feira de madrugada na zona do Areeiro, em Lisboa, pelo crime de roubo, anunciou hoje aquela força policial.

“A polícia foi alertada por um estafeta de uma pizzaria que, quando se deslocou para um serviço de entregas, ao chegar ao local, foi rodeado por cinco homens, que através de ameaças, o coagiram a entregar todos os produtos que portava consigo, no valor de 50 euros”, refere a PSP de Lisboa num comunicado hoje divulgado.

Os jovens, com idades entre os 17 e os 20 anos, “foram intercetados pela PSP, ainda nas imediações e na posse dos produtos alimentares”.

Os detidos, três destes com antecedentes criminais, ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações semanais, depois de presentes a primeiro interrogatório judicial.

AZAMBUJA: "Rua da Murta" encerrada para obras

A rua João Lourenço, também conhecida por "rua da Murta", situada na freguesia de Azambuja, vai estar a partir de encerrada ao trânsito, para obras, informou a Câmara Municipal de Azambuja.

Em comunicado, a autarquia explica que os trabalhos incidem no troço mais central da rua e incluem a construção de um coletor para recolha de águas pluviais, a pavimentação da estrada, a criação de lugares de estacionamento e a construção de passeios em calçada portuguesa.

LISBOA: Casas vendidas em menos de seis meses

Cerca de 55% das casas à venda na Área Metropolitana de Lisboa (AML) entre o segundo trimestre de 2015 e o primeiro trimestre deste ano demoraram menos de seis meses a ser vendidas, revelou hoje a Confidencial Imobiliário.

Os dados, apurados no âmbito do SIR – Sistema de Informação Residencial, indicam que, desde abril de 2015 até março deste ano, as empresas que integram o sistema para a região de Lisboa registaram “um total de 6.746 casas transacionadas na AML, das quais cerca de 20% vendidas em menos de três meses e 35% entre os três e os seis meses”.

“O facto de mais de metade das casas evidenciarem um tempo de absorção até seis meses e de os imóveis com mais potencial serem mesmo vendidos em apenas três meses, é já um sinal da crescente procura de habitação”, segundo o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães.

De acordo com os dados da Confidencial Imobiliário, do total de vendas realizadas, 40% concentrou-se no concelho de Lisboa, com um preço médio de venda entre 1.750 euros e os 3.000 euros por metro quadrado. Depois de Lisboa, os concelhos de Sintra, Cascais e Oeiras foram os que registaram mais vendas, com valores entre 8 e 9% do total de vendas.

ALCOBAÇA: Ação de limpeza na Praia da Légua

A Praia da Légua, no concelho de Alcobaça, vai ser alvo, no sábado, dia 17, de uma ação de limpeza integrada na campanha global “International Coastal Cleanup”, promovida pela organização Ocean Conservancy.

A campanha visa reduzir a quantidade de resíduos nos oceanos.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Alcobaça e realizar-se-á entre as 09:30 e as 12:30, devendo os participantes levar luvas de jardinagem, chapéu, protetor solar e água, divulgou a organização.

FUNCHAL: Grupo Dançando com a Diferença dá três espetáculos

O grupo Dançando com a Diferença protagoniza, no teatro Baltazar Dias, no Funchal, de 16 a 18 de setembro, o espetáculo “Madeira. No Centro da Cor, o Som”, integrado no programa comemorativo dos 40 Anos da autonomia regional.

Com entrada livre, o espetáculo é uma criação de Henrique Amoedo, com música de Vitor Sardinha e que foi apresentada em 2015.

Este grupo é conhecido pelo projeto de dança inclusiva que tem promovido e pretende com este espetáculo levar o público “numa viagem encantatória pelos mais variados aspetos da ilha da Madeira, dos elementos da natureza às cores e aos sons, do trabalho e coragem das suas gentes à vida e ao futuro, tendo como fundo musical obras de Vítor Sardinha aos quais o público não ficará certamente indiferente”, refere a informação hoje divulgada sobre o evento.

