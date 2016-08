Ilustradora Jutta Bauer, "nobel" da literatura infantil, no festival Folio em Óbidos

Óbidos, Leiria, 30 ago (Lusa) – Jutta Bauer, ilustradora alemã vencedora do Prémio Hans Christian junta-se, em setembro, ao coletivo de ilustradores da PIM – Mostra de Ilustração para Imaginar o Mundo, patente no Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos.

A ilustradora que, além do Prémio Hans Christian Andersen (2010), considerado o "Nobel da Literatura Infantil", conta no currículo com outros prémios como o German Youth Literature Prize (prémio alemão de literatura juvenil 2001) é já uma das presenças confirmadas no Folio Ilustra, capítulo do festival dedicado à ilustração e à literatura infantil e juvenil.

Com um trabalho que revolucionou a literatura para a infância, Jutta Bauer é uma das ilustradoras mais traduzidas e premiadas, e estará em Óbidos, para uma sessão do programa, no dia 24 de setembro, sábado, pelas 16:00.

A par da presença da ilustradora, que assina obras como "Selma", "O Anjo da Guarda do Avô" e "Rainha das Cores", da programação do Folio Ilustra destaca-se, nesse mesmo dia, a inauguração da PIM – Mostra de Ilustração Para Imaginar o Mundo, que, segundo a curadora Mafalda Milhões, "promete mostrar um olhar arrojado sobre a Utopia”, tema da segunda edição do Festival Literário Internacional de Óbidos.

“Vai ser uma exposição completamente inovadora e, sem revelar as muitas surpresas, posso antecipar que as paredes não serão o único veículo expositivo”, antecipa a curadora do Ilustra.

A mostra, que ocupará o espaço da Galeria Ogiva, em Óbidos, vai contar com obras da artista plástica Fernanda Fragateiro e de ilustradores de renome como André Neves, Helena Sália, Ana Seixas, Marta Torrão, Rachel Caiano, Paulo Galindro, Bernardo Carvalho, Yara Kono, Teresa Cortêz, Marina Palácio, Margarida Botelho, Paul Hardman e João Fazenda, vencedor do Prémio Nacional de Ilustração 2015.

O Folio assinalará os 20 anos do prémio que este ano será, durante o festival, entregue a João Fazenda, pelo conjunto das ilustrações do livro “Dança”, editado pela Pato Lógico.

Na ocasião serão também distinguidos, com duas Menções Especiais, Bernardo P. Carvalho, pelo livro “Verdade?!”, e Yara Kono, pelas ilustrações de “Gato procura-se”.

Criado em 1996, o Prémio Nacional de Ilustração (PNI) é atribuído pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, com o objetivo de promover o reconhecimento da ilustração original e de qualidade nos livros para crianças e jovens, distinguindo um conjunto de ilustrações originais publicadas numa obra editada no ano anterior.

O valor do Prémio é de 5.000 euros, acrescido de uma comparticipação de 1.500 euros para apoio à deslocação à Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha.

As Menções Especiais, no valor de 1.500 euros cada, são destinadas a comparticipar duas deslocações àquela feira internacional.

O Folio ilustra é um dos capítulos Festival Literário Internacional que decorrerá na vila de Óbidos, de 22 de setembro a 02 de outubro deste ano.

Na segunda edição, o festival adota o tema “Utopia”, celebrando os 500 anos da publicação de ‘Utopia’ de Thomas More, o Ano Internacional do Entendimento Global, o centenário do nascimento de Vergílio Ferreira e assinalando igualmente os 500 anos da morte do pintor Hieronymus Bosch e os 400 da morte de William Shakespeare e Miguel de Cervantes.

