BREVES: País

Redação, 26 jan (Lusa) – Notícias breves do País:

AMADORA: Dois detidos por furto e desmantelamento de viaturas

A PSP anunciou hoje que deteve na Amadora, na terça-feira, em flagrante delito, dois homens que furtavam e desmantelavam viaturas de gama média alta para venda de peças a retalho.

Os furtos das viaturas, ocorridos em toda a área da Grande Lisboa, obedeciam a encomendas por parte dos compradores de peças, de acordo com uma investigação da PSP, que durou cerca de dois anos.

A Brigada de Proteção Ambiental do Comando Metropolitano de Lisboa fiscalizou as oficinas onde se encontravam as viaturas furtadas e detetou infrações que levaram ao levantamento de 12 autos de notícia por contraordenação.

Os homens, de 40 e 42 anos, estão sujeitos a apresentações semanais na esquadra da área de residência, proibidos de contactar um com o outro e proibidos de exercer a atividade de mecânica.

CASCAIS: PSP apreende máquina de jogo ilegal no Estoril

A PSP anunciou hoje que apreendeu na segunda-feira, no Estoril, em Cascais, uma máquina de jogo de fortuna ou azar e diverso material relacionado com jogo ilegal num estabelecimento de restauração e bebidas.

As autoridades constituíram como arguidos a proprietária do estabelecimento, por exploração ilícita de máquina de jogo, e um homem, por suspeitas de exploração ilícita, tendo ambos ficado com termo de identidade e residência.

A polícia apreendeu uma máquina de jogo de fortuna ou azar, outras duas máquinas, expositores e prémios, 1.674,71 euros, material informático, quatro telemóveis, ferramentas e documentação diversa.

LISBOA: Homem detido por diversos crimes

A PSP anunciou a detenção, na segunda-feira, em Alcântara, Lisboa, de um homem de 30 anos suspeito de vários crimes, entre os quais sete crimes de roubo e um de ofensas à integridade física.

O homem é ainda suspeito de dois crimes de furto qualificado, um de dano, outro de furto e uso de veículo, um crime de condução perigosa com veículo rodoviário e um de condução sem habilitação legal.

O detido, já com antecedentes criminais por diversos crimes, ficou em prisão preventiva.

CASCAIS: Junta de Freguesia de Cascais e Estoril entrega carro a PSP

A Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, em Cascais, informou hoje que vai entregar uma viatura à 51.ª Esquadra da PSP do Estoril, no dia 02 de fevereiro, num investimento de 18,5 mil euros.

"A viatura, será afeta à 51.ª Esquadra da PSP do Estoril e aos Programas de patrulhamento de proximidade (Idoso em segurança, Comércio Seguro, Férias em Segurança etc.)", esclarece a Junta de Freguesia.

Em anos anteriores, a autarquia já comparticipou a aquisição de uma viatura à 50.ª Esquadra da PSP de Cascais e dez bicicletas e do respetivo equipamento afetas ao patrulhamento de proximidade, um carro de comando aos Bombeiros Voluntários de Cascais e uma central de comunicações aos Bombeiros dos Estoris.

MAFRA: Município com estratégica de combate às alterações climáticas

A Câmara de Mafra aprovou a sua "Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas", uma iniciativa para a mitigação de um problema à escala planetária que tem consequências no ambiente, na saúde e na economia.

A partir da identificação e priorização dos atuais riscos climáticos e da sua projeção até ao final do século, o município de Mafra pretende dar uma resposta.

São 14 as opções de adaptação propostas nesta estratégia, desde a elaboração de um plano de sensibilização à incorporação dos riscos climáticos nos instrumentos de planeamento de gestão territorial, passando pela reabilitação das zonas costeiras e ribeirinhas, pela implementação de um plano municipal de gestão da água, que inclua a gestão de cheias, ou pelo planeamento urbano dos espaços públicos para melhoria da sua capacidade de resposta aos eventos climáticos.

A elaboração desta estratégia integra-se no compromisso assumido pelo município de Mafra no âmbito da adesão à Rede Nacional de Municípios para a Adaptação às Alterações Climáticas, que reúne 30 autarquias fundadoras.

PENICHE: CIAB recebe exposição de miniaturas de monumentos

O Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia (CIAB), no concelho de Peniche, abre as portas no sábado à exposição "PENICHE Monumentos em Miniatura", patente até 11 de março, informou a câmara municipal.

Nesta exposição, podem observar-se miniaturas de diversos imóveis históricos do concelho, como igrejas, moinhos e escolas. Está ainda patente uma maquete do Museu de Atouguia da Baleia (atual CIAB), produzida por equipa da Câmara Municipal de Peniche para apresentação pública do projeto, antes do início da obra.

As peças apresentadas são da autoria de três artesãos do concelho: João Rocha de Sousa, Sebastião Marcelino e Joaquim Leal.

TORRES VEDRAS: PSP apreende viaturas de transporte de passageiros

A PSP anunciou hoje a apreensão em Torres Vedras de três viaturas de transporte de passageiros, por utilizarem gasóleo agrícola, o que configura uma infração à lei.

Através de diligências efetuadas no local, foi possível apurar que o proprietário dos veículos possuía várias viaturas de aluguer de passageiros em atividade, levando à suspeita de que também se encontrariam em infração.

A PSP conseguiu localizar mais duas viaturas numa oficina.

A apreensão foi detetada numa operação de fiscalização da PSP e da diretoria da Alfândega de Peniche.

TORRES VEDRAS: Mico da Câmara Pereira em concerto no Teatro-cine

O músico Mico da Câmara Pereira atua no sábado, pelas 21:30, no Teatro-Cine de Torres Vedras, onde apresenta o espetáculo "A tua voz é saudade".

O espetáculo representa não só o regresso do artista ao fado, como a celebração de uma carreira que já conta com 30 anos.

Num concerto intimista, Mico da Câmara Pereira dá a conhecer os temas do seu mais recente trabalho.

HORTA: Obra do poeta Mário Machado Fraião evocada nos Açores

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, em parceria com a escola secundária Manuel de Arriaga, na Horta, Açores, promove na terça-feira uma conferência de Victor Rui Dores sobre a obra poética de Mário Machado Fraião.

Mário Machado Fraião, mestre em história regional e local pela Universidade de Lisboa, nasceu na Horta, ilha do Faial, em 1952, tendo falecido a 08 de novembro de 2010, na capital, onde residia.

O poeta encontra-se representado em várias antologias de poesia açoriana, designadamente em “Nove Rumores do Mar”, organizada por Eduardo Bettencourt Pinto, publicada pelo Instituto Camões, e “On a Leaf of Blue”, dirigida por Diniz Borges, edição bilingue da Universidade da Califórnia.

ANGRA DO HEROÍSMO: Rádio local promove projeto com escola

O Rádio Clube de Angra (RCA), da ilha Terceira, nos Açores, está a promover, em parceria com a escola básica e integrada dos Biscoitos, um projeto de incentivo à literacia e educação para a comunicação social.

Segundo Francisco Câmara, da direção da rádio local, citado numa nota de imprensa, este projeto é “fruto de um programa governamental, a nível nacional, a que o RCA concorreu”.

A escola possui uma estação de rádio, daí a opção do RCA, que comemora o seu 70.º aniversário a 03 de abril.

AÇORES: PJ detém alegado traficante de droga

A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção de um homem, de 36 anos, por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes, na região de Lisboa, com ligações a um homem detido nos Açores.

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ, ao arguido foi apreendida “apreciável quantidade de pólen de haxixe”, embora esta polícia não especifique.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial.

JYAM/FYC/MYDM/RCS // ROC

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)