Primeiras conclusões do sínodo diocesano de Lisboa são apresentadas hoje

Turcifal, Torres Vedras, 04 dez (Lusa) - As primeiras conclusões do sínodo diocesano de Lisboa, que decorre desde quinta-feira no Turcifal, em Torres Vedras, são apresentadas hoje pelo cardeal-patriarca, Manuel Clemente.

Na abertura, Manuel Clemente foi claro quanto ao que pretendia desta assembleia sinodal: "Devemos acertar aqui, com base no que o documento de trabalho nos oferece, em critérios, opções e prioridades que, sendo de todos, também hão de ser para todos, como inspiração do setorial ou local".

O documento de trabalho foi apresentado aos 137 membros da Assembleia Sinodal, no passado dia 27 de novembro, na Sé de Lisboa, e está dividido em três capítulos.

No primeiro, "Uma mudança de época. Escutar o mundo e olhar a Igreja", propõe "um olhar de fé e esperança para a sociedade onde se insere a Igreja de Lisboa",e ainda neste capítulo, "conduz-nos para um olhar para a Igreja em vista à sua conversão pastoral e missionária", referiu o padre Rui Pedro, secretário do Sínodo Diocesano.

O segundo capítulo, "Discernir com critérios evangélicos sobre a própria existência e experiência", visa encontrar "critérios para a ação eclesial".

"Aqui se encontram, numa primeira parte, princípios fundamentais para a ação eclesial e, numa segunda parte, oito critérios de discernimento e ação, tais como o critério familiar, o da unidade e o da autenticidade", explicou.

O terceiro e último capítulo, "Não deixar tudo na mesma”, tem como foco a conversão pastoral e missionária.

Este capítulo "desafia à procura de uma mudança em várias dimensões da vida em Igreja: dimensão sacerdotal, profética, real e comunitária", e "já aponta algumas opções concretas de evangelização, que nos poderão guiar nos próximos tempos", disse.

Na abertura, o cardeal-patriarca referiu a diversidade da diocese, mas a necessidade de dar uma resposta a todas as realidades que esta integra. " São na verdade muito diferentes as condições duma paróquia rural doutra do termo ou da zona antiga de Lisboa; bem diversas as duma capelania académica e outra hospitalar ou prisional; ou duma empresa, colégio ou academia", disse Manuel Clemente que sublinhou que o documento deve servir "para todos, como inspiração".

A "constituição sinodal de Lisboa", documento final, é anunciado na próxima quinta-feira, dia em que se celebra a solenidade da Imaculada Conceição, pelo cardeal-patriarca na igreja do mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Este foi o primeiro sínodo que se realizou no patriarcado desde 1640.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)