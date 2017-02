20-01-2017 Lusa, Torres Vedras Lusa / Notícias

Precários do Centro Hospitalar do Oeste devem ser integrados nos quadros até março – Ministério

Lourinhã, Lisboa, 20 jan (Lusa)- O secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse hoje, na Lourinhã, que até ao final do primeiro trimestre os auxiliares em situação de precariedade no Centro Hospitalar do Oeste (CHO) deverão ser integrados no quadro da instituição.