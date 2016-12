Óbidos Vila Natal abre hoje com personagens das histórias infantis

Óbidos, Leiria, 30 nov (Lusa) – Os livros infantis são o tema da edição deste ano do Vila Natal, evento que, desde hoje e até 01 de janeiro, transforma Óbidos no ponto de encontro entre as crianças e as personagens do seu imaginário.

Na vila que, segundo a Câmara de Óbidos, hoje se transforma “numa terra de contos encantados”, as histórias que povoam o imaginário do mais pequenos têm, até ao dia 01 de janeiro, lugar cativo na biblioteca do Pai Natal, uma das novidades do certame, que tem por tema os livros infantis.

Entre as muralhas torna-se possível “patinar no gelo das 20 mil léguas submarinas, ir à Lua com o Tintim na Rampa de Gelo, rodopiar com o Coelho Branco no Carrossel, conhecer o Quebra-Nozes no Comboio ou conhecer planetas distantes com o Pequeno Príncipe”, explica a organização do certame Óbidos Vila Natal.

Aos dois palcos do recinto [o palco Principezinho e o palco Volta ao Mundo] subirão espetáculos, como as aventuras do personagem de Saint Exupery, de Mina, uma menina que detestava livros, de dois sonhadores à procura da magia da vida e de um marinheiro que navega num barco de papel, à volta do mundo, à procura de música e danças.

Lutar com o Rei dos Ratos, aprender xadrez ou croquet, fazer um trilho de árvore em árvore ou pinturas faciais no jardim da Alice são outras das propostas de diversão.

A edição deste ano, cuja temática foi escolhida para assinalar o facto de Óbidos ter sido classificada, o ano passado, como Vila Criativa da Literatura da UNESCO, tem um orçamento “de cerca de 250 mil euros” e mantém os preços praticados nas edições anteriores (sete euros para maiores de 12 anos e cinco euros para crianças entre os três e os 11 anos).

O certame abre ao público diariamente, incluindo nas vésperas de Natal e Ano Novo [entre as 11:00 e as 16:00] e os dias 25 de dezembro e 01 de janeiro, em que funcionará entre as 16:00 e as 20:00.

O Óbidos Vila Natal é organizado pela empresa Municipal Óbidos Criativa, que estima manter o número de visitantes das edições anteriores atraindo à vila cerca de 150 mil pessoas.

