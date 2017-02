Memorial aos presos políticos do Forte de Peniche inaugurado a 25 de Abril - autarca

Lisboa, 31 jan (Lusa) – O memorial com os nomes dos cerca de 2.500 presos políticos que estiveram presos no Forte de Peniche deverá ser inaugurado a 25 de abril, avançou hoje à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Peniche.

A União de Resistentes Antifascistas Portugueses propôs na sexta-feira passada a instalação “com urgência” de um memorial junto ao Forte de Peniche com os nomes dos 2.500 presos políticos que estiveram na cadeia durante o Estado Novo.

À Lusa, o autarca António José Gouveia, eleito pela CDU, referiu hoje que no início de 2016 foi decidida a construção do memorial, uma medida depois validada em Assembleia Municipal devido à necessidade de alterar o orçamento camarário. Para tratar da obra, foi convidado o arquiteto José Aurélio.

“O escultor de Alcobaça já está a elaborar a escultura memorial aos presos políticos e pretendemos que seja inaugurada a 25 de abril próximo”, explicou, esclarecendo que uma das preocupações da autarquia tem sido a preservação da memória do Forte de Peniche.

A União dos Resistentes Antifascistas Portugueses considera que o monumento, além do museu, deve integrar um “numeroso e moderno conjunto de valências”: centros interpretativos, salas de exposições e de projeção e serviços de apoio aos visitantes.

A URAP recusa a demolição de qualquer dos três blocos prisionais e o afastamento definitivo de projetos de exploração hoteleira, considerando que são incompatíveis com o espaço.

A URAP, fundada em 1976, recordou, em comunicado, que promoveu a petição “Forte de Peniche – Defesa da Memória, Resistência e Luta – com 9.600 assinaturas – e que foi entregue na Assembleia da República em outubro de 2016.

A fortaleza e as muralhas de Peniche estão desde 1938 classificadas como monumento nacional.

A Fortaleza de Peniche foi uma das prisões do Estado Novo, de onde se conseguiram evadir diversos militantes, entre os quais o histórico secretário-geral do PCP Álvaro Cunhal, em 1960, que protagonizou um dos episódios mais marcantes do combate àquele regime ditatorial.

