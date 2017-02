BREVE: País - 2.ª edição

Redação, 25 jan (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

LEIRIA: Investimento de 922 mil euros na renovação da sinalização de estradas em três distritos

A Infraestruturas de Portugal realizou uma renovação e reforço da "diversa sinalização vertical existente na rede rodoviária dos distritos de Leiria, Santarém e Portalegre", informou hoje a entidade, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A intervenção já concluída "compreendeu a substituição da sinalização mais degradada, consequência do natural desgaste dos materiais ou resultado de atos de vandalismo".

A obra também contou com uma reformulação da sinalização existente, de forma a garantir "homogeneidade" e "coerência" na rede rodoviária, explicou a Infraestruturas de Portugal.

PÓVOA DE VARZIM: Resgatados dois pescadores de embarcação que naufragou

Dois pescadores foram hoje resgatados de uma embarcação de pesca que naufragou na zona da Aguçadoura, Póvoa de Varzim, informou, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional.

A embarcação “naufragou e afundou na madrugada de hoje pelas 05:00 a cerca de uma milha de terra na zona da Aguçadora, Póvoa de Varzim”, refere o comunicado.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, os dois pescadores foram transportados para o hospital por apresentarem sinais de hipotermia.

ALCANENA: Concelho acolhe família da cidade síria de Alepo

O município de Alcanena recebeu hoje uma família, um casal e quatro filhos menores, proveniente da cidade síria de Alepo, no âmbito do protocolo assinado na sexta-feira com a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR).

Em comunicado, a Câmara Municipal de Alcanena afirma que a família será instalada numa habitação “preparada com muito empenho e carinho” a partir de doações feitas por particulares e por empresas, podendo ser entregues na Divisão de Desenvolvimento Social e Humano da autarquia bens que ajudem à sua instalação.

Como a família apenas fala árabe, o município conta com a disponibilidade de uma professora que se ofereceu para ensinar português a esta família síria durante as próximas semanas “de forma a facilitar a sua integração a nível social, escolar e profissional”, afirma a nota.

MAFRA: Golfinho morto dá à costa na Praia do Lizandro

Um golfinho, de dois metros de comprimento, deu à costa já morto na praia da Foz do Lizandro, litoral do concelho de Mafra, na terça-feira, informou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

Nesta sequência, o Comando-local da Polícia Marítima de Cascais contactou com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que confirmou tratar-se de um golfinho comum.

O golfinho foi recolhido e encaminhado para aterro sanitário pelos serviços da Junta de Freguesia da Ericeira.

PENICHE: Antigo salva-vidas volta à cidade para ficar em exposição

O antigo salva-vidas de Peniche, com o nome da cidade, foi transportado na segunda-feira para Peniche para aí ser reparado e vir a ser exposto ao público no Cais da Ribeira, informou a Autoridade Marítima Nacional.

A operação contou com meios da Capitania, da estação local do Instituto de Socorros a Náufragos, da Câmara Municipal e do Museu da Marinha.

O reboque surge na sequência de um protocolo de cooperação assinado em agosto entre a Câmara Municipal de Peniche e a Direção-geral de Autoridade Marítima, visando a reabilitação e recuperação da embarcação, para posteriormente vir a ficar exposta num local digno de destaque na cidade e ser motivo de atração turística.

TORRES VEDRAS: António Raminhos em espetáculo no Teatro-cine

O humorista António Raminhos apresenta o seu espetáculo "As Marias" no Teatro-Cine de Torres Vedras no sábado, pelas 16:30 e 21:30.

Neste espetáculo, Raminhos leva o público a uma viagem pelos dramas e peripécias que todos passamos na infância, adolescência, casamento e paternidade, da forma muito peculiar a que já nos habituou.

Este espetáculo destina-se a maiores de 16 anos e o preço do bilhete é de 10 euros.

VILA NOVA DA BARQUINHA: GNR apreende armas em Madeiras

Três armas foram hoje apreendidas pela GNR na localidade de Madeiras, Vila Nova da Barquinha, no âmbito de uma investigação de ameaças com recurso a arma de fogo, anunciou aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Distrital da GNR de Santarém refere que foi realizada uma busca domiciliária e duas buscas não domiciliárias, tendo sido apreendidas a um homem, de 68 anos, três armas, entre elas uma pistola de ar comprimido, uma espingarda de ar comprimido e uma besta.

A operação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Torres Novas.

SINTRA: Removidos resíduos tóxicos abandonados em Manique de Cima

A remoção de materiais tóxicos e entulhos abandonados nas instalações de uma empresa de produtos químicos em Manique de Cima, concelho de Sintra, foi dada como concluída, informou hoje a autarquia.

Segundo uma nota da Câmara de Sintra, a empresa Vimajas concluiu a limpeza das antigas instalações da Herbex, abandonadas desde a falência da empresa do setor agroquímico, em 2007, e removeu "resíduos considerados especiais (tóxicos) e 780 toneladas de resíduos não tóxicos [entulhos]".

A quantidade de resíduos tóxicos ainda depende de análise da natureza do conteúdo de mais de uma centena de bidões removidos para um operador de gestão de resíduos, licenciado para dar destino adequado aos produtos, de acordo com a sua perigosidade.

A intervenção, orçada em 28.000 euros, foi considerada prioritária pela câmara municipal "devido ao perigo para a saúde pública", em resultado do eventual acesso aos bidões com produtos tóxicos e inflamáveis deixados abandonados no local.

