Bombarral aprova orçamento camarário de 9,9 milhões para 2017

Bombarral, Leiria, 25 nov (Lusa) - A Assembleia Municipal do Bombarral aprovou na noite de quinta-feira o orçamento camarário para 2017, que ascende a 9,9 milhões de euros, com o investimento na renovação da rede de saneamento e distribuição de água em destaque.

O orçamento foi aprovado com os votos a favor de PSD e CDS-PP e contra do PS e PCP.

Entre as prioridades do orçamento, a que a agência Lusa teve acesso, estão a renovação da rede de saneamento do Bombarral, Carvalhal, Sanguinhal, A-dos-Ruivos e Vale Covo (oito milhões de euros) e a renovação ou construção de infraestruturas da rede de distribuição de água (5,5 milhões), cujos investimentos estão repartidos pelos próximos três anos.

O município tenciona, ainda, investir 1,2 milhões de euros na reabilitação das antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, meio milhão de euros na criação de uma nova área de acolhimento empresarial e outros 500 mil euros na substituição da iluminação pública por candeeiros eficientes.

Estão previstos 755 mil euros para ações de mobilidade urbana sustentável e 325 mil euros para a criação de uma Loja do Cidadão no concelho.

O orçamento de 9,9 milhões de euros vai servir uma população de 13 mil habitantes.

