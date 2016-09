BREVES: País (2.ª edição)

Redação, 05 set (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

ALMEIRIM: 70 ovelhas mortas em atropelamento de rebanho

Setenta ovelhas morreram hoje atropeladas por uma viatura pesada na Estrada Nacional 114 entre Almeirim e a localidade de Raposa, tendo o pastor sido assistido no Hospital de Santarém por ter ficado em estado de choque.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Almeirim disse à Lusa que as ovelhas mortas faziam parte de um rebanho com cerca de uma centena de animais que atravessava a via.

O acidente ocorreu às 10:50, tendo a estrada ficado interrompida cerca de uma hora e meia.

No local estiveram quatro viaturas e 16 operacionais dos Bombeiros de Almeirim, a GNR, a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém e a proteção civil e o veterinário municipais, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

TORRES VEDRAS: Centenas assistiram ao mundial de rali aéreo

Centenas de pessoas estiveram no domingo no Aeródromo de Santa Cruz, Torres Vedras, para assistir à abertura do Campeonato do Mundo de Rali Aéreo, o primeiro a realizar-se em Portugal, informou hoje o município.

O campeonato traz a Santa Cruz 400 pessoas, de 18 países, 31 aeronaves e 51 tripulações.

Até sábado, o Mundial de Rali Aéreo prevê provas sem ajuda à navegação, de cumprimento de horários na passagem de pontos pré-estabelecidos, de observação e de aterragem de precisão numa estrutura em apenas dois metros.

ENTRONCAMENTO: Detidos quatro suspeitos de furto de roupa de marca

A PSP deteve, no Entroncamento, quatro pessoas (dois homens e duas mulheres) suspeitos de furto de milhares de peças de roupa de marca de um estabelecimento na Azambuja, tendo apreendido 2.680 peças de vestuário e uma viatura.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública afirma hoje que a detenção aconteceu no seguimento de diligências de investigação iniciadas “há uns dias”, depois da apresentação de queixa por parte de um responsável de lojas de marca conceituada, tendo as peças sido encontradas no interior de viaturas.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando o decorrer do processo em liberdade, refere a nota.

MADEIRA: 270 participam no congresso de Educação Artística

O VII Congresso de Educação Artística da Madeira decorre de 07 a 09, no Funchal, no Tecnopolo, reunindo 270 participantes, dos quais 40 de fora da região, informou hoje o governo madeirense.

A nota refere que durante o encontro serão debatidos três grandes temas: "As artes e o Sucesso Educativo - combate ao abandono, absentismo e insucesso escolar"; "Disciplina e Indisciplina - Podem contribuir para um equilíbrio?" e "Supervisão e Avaliação em Artes".

A realização do I Simpósio de Educação Artística e Criatividade, em parceria com a Universidade da Madeira, visa “criar uma ponte entre a investigação realizada na UMa – principalmente pelo Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais (CIERL) – e os professores que trabalham nas escolas da região”, indica a mesma informação.

SANTARÉM: Ritmos espanhóis no Largo Padre Chiquito

A Escola de Flamenco e Sevilhanas da Sociedade Recreativa Operária, de Santarém, convida os escalabitanos a vestirem-se “a rigor” para dançarem, na terça-feira à noite, ao som de ritmos espanhóis na esplanada do restaurante situado no Largo Padre Chiquito.

O espetáculo “El Sueño” insere-se no programa “Verão In.Santarém… É um Espanto!”, que decorre até ao próximo dia 23 em vários espaços da cidade.

O programa desta semana inclui, hoje à tarde, uma visita guiada ao Museu Diocesano de Santarém, aulas de movimento às segundas, quartas e sextas às 10:00 no Largo Padre Chiquito e um convite a, na terça-feira de manhã, acompanhar a evolução da escultura de homenagem aos refugiados que o artista plástico Mário Rodrigues está a construir na Incubadora de Artes de Santarém.

AMB/MLL/FYC // ROC

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)