Portugal com sete no Europeu de ciclismo, Nelson Oliveira apenas no ‘crono’

Redação, 02 set (Lusa) – Portugal vai apresentar sete corredores de elite nos Europeus de ciclismo de estrada, em Plumelec, na França, seis para a corrida de fundo e Nelson Oliveira (Movistar) apenas para o contrarrelógio.

André Cardoso (Cannondale-Drapac), José Gonçalves (Caja Rural), José Mendes (Bora-Argon18), Rui Costa (Lampre-Merida), Sérgio Paulinho (Tinkoff) e Tiago Machado (Katusha) foram os seis ‘eleitos’ pelo selecionador José Poeira para os 236,3 quilómetros da prova de fundo, a disputar em 18 de setembro.

Nelson Oliveira, sétimo no ‘crono’ do Rio2016, entra em competição três dias antes, a 15, nos 44 quilómetros do exercício individual contra o relógio.

Contando com os elites, cuja categoria se estreia nos Europeus, a seleção portuguesa vai estar representada com um total de 17 corredores, disputando também as provas de sub-23 e juniores masculinos e elite e juniores femininas.

André Carvalho, Ivo Oliveira e Luís Gomes (Liberty Seguros-Carglass) e Nuno Bico (Klein Constantia) são os representantes na prova de fundo de sub-23, sendo que Oliveira vai também disputar o ‘crono’, enquanto os juniores João Almeida e Daniel Viegas (Bairrada) disputam o contrarrelógio e vão ser acompanhados por Pedro Lopes (Alcobaça CC-Crédito Agrícola) e por Pedro Teixeira (ACDC Trofa) na prova de fundo.

A elite Daniela Reis (DN17 Poitou Charentes) e a júnior Soraia Silva (Bairrada) foram as escolhas do selecionador feminino, Gabriel Mendes, para as provas de fundo.

