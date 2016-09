21-09-2016 Sociedade, Lusa, Caldas da Rainha Lusa / Notícias

Recluso pede indemnização ao Estado por dividir cela que considera “exígua”

Caldas da Rainha, Leiria, 21 set (Lusa) - Um recluso do Estabelecimento Prisional de Caldas da Rainha avançou com uma ação em tribunal reclamando uma indemnização de 50 mil euros ao Estado, por dividir com outros reclusos uma cela que considera não ter as dimensões mínimas.