BREVES: País - 3.ª edição

TORRES VEDRAS: Flak nas “Noites do Parque”

As “Noites do Parque”, que arrancaram a 30 de julho, seguem no próximo sábado, no parque do Choupal, em Torres Vedras, com a música de Flak e a participação especial de Benjamim.

João Pires de Campos (FLAK), músico com uma longa carreira ligada a grupos como Rádio Macau, Micro Audio Waves ou Palma’s Gang, regressou em 2015 aos trabalhos a solo, apresentando um novo disco intitulado “Nada Escrito”.

Neste concerto, para além da sua banda, contará com a participação especial de Benjamim e apresentará um espetáculo que abrange as diversas fases da sua carreira.

As “Noites do Parque” prosseguirão com Golden Slumbers, no dia 13, e, para encerrar, Diogo Picão subirá ao palco a 20 de agosto. A entrada é livre.

SINTRA: Inscrições abertas na Escola Profissional de Recuperação do Património

A Escola Profissional de Recuperação do Património (EPRP) de Sintra tem abertas inscrições para cursos profissionais em diversas áreas, no próximo ano letivo, anunciou hoje a autarquia.

Os cursos agora disponibilizados, dentro da oferta formativa da EPRP, são os de assistente de conservação e restauro, técnico de fotografia e técnico de design de interiores/exteriores, adiantou a câmara.

A EPRP, fundada em 1989 pela Câmara de Sintra, leciona cursos de nível secundário, com uma componente técnica e prática, em São Miguel de Odrinhas, e as condições de acesso incluem o 9.º ano de escolaridade ou equivalente, idade inferior a 20 anos e a realização de testes psicotécnicos e entrevista.

SINTRA: Interrupção do abastecimento de água na Portela e em São Pedro

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Sintra vão interromper o abastecimento de água, na quinta-feira de manhã, em diversas ruas dos bairros da Portela e de São Pedro.

Segundo os SMAS, entre as 08:30 e as 12:00 de 04 de agosto, será suspenso o fornecimento de água na Portela (União das Freguesias de Sintra), para substituição de duas válvulas na rede de abastecimento, afetando, entre outras, as avenidas Almirante Gago Coutinho (até à Polícia Municipal), Francisco de Almeida, Álvaro de Vasconcelos e Movimento das Forças Armadas, e os largos Francisco Cordeiro Batista e Vasco da Gama.

No âmbito da empreitada de remodelação e prolongamento de redes será também suspenso o fornecimento de água, entre as 09:00 e as 12:00 de quinta-feira, na Calçada da Penalva e na Rua da Trindade, em São Pedro de Penaferrim (União das Freguesias de Sintra).

MANGUALDE: Três homens detidos por cultivo de canábis

O Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou hoje a detenção de três homens “por cultivo de canábis” em Mangualde, distrito de Viseu.

A investigação resultou na “realização de seis buscas”, tendo sido apreendidas 257 plantas de canábis, 301 doses da mesma droga, 61 de haxixe, diverso material de cultivo de plantas e 1.135 euros, informou a GNR em comunicado.

Os detidos, os três com 22 anos, são presentes a tribunal na quarta-feira.

