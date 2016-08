BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 17 ago (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

MADEIRA: Administração Pública regista 20.827 postos de trabalho

A Administração Pública madeirense registou 20.827 trabalhadores a 30 de junho de 2016, o que representa um ligeiro aumento trimestral, principalmente relacionado com a área da Saúde, refere o Boletim de Emprego Público da Madeira (BEPM).

“O emprego no setor da Administração Pública da Região Autónoma da Madeira correspondia, a 30 de junho de 2016, a 19.627 postos de trabalho, a que acrescem 1.200 postos de trabalho da Segurança Social da Madeira, perfazendo, no seu conjunto, 20.827 postos de trabalho”, refere o boletim.

O BEPM esclarece que, comparando com o trimestre anterior, a 31 de março de 2016, “em que o número de postos de trabalho era de 19.599, os dados agora publicados demonstram uma variação quase nula, registando-se um ligeiro aumento na ordem de 0,1% do número de postos de trabalho (28 postos de trabalho), explicado pela entrada de novos trabalhadores” no Serviço Regional de Saúde.

Os institutos públicos, em comparação com o trimestre anterior, foram as entidades com maior aumento de postos de trabalho (321), justificado pela criação do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e pela consequente extinção da Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza e do Parque Natural da Madeira.

CRIME: Três detidos por posse ilegal de armas de fogo

Um homem e duas mulheres, com idades entre os 23 e os 63 anos, foram detidos na terça-feira por suspeita de posse ilegal de armas de fogo, informou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

As detenções, em flagrante delito, foram o resultado de uma operação especial de prevenção criminal levada a cabo em diversos locais de Lisboa, Loures e Setúbal, que incluiu 11 buscas domiciliárias nas quais se aprenderam diferentes armas e munições, assim como ‘ecstasy’.

Aos detidos, dois dos quais com antecedentes criminais, foram aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais e mensais.

LISBOA: Polícia Marítima fiscaliza pesca no rio Tejo

A Polícia Marítima de Lisboa informou hoje que realizou nos últimos dias diversas ações de fiscalização no rio Tejo, dirigidas ao exercício da pesca profissional e lúdica.

Em comunicado, o Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa refere que destas ações resultou a elaboração de diversos autos de contraordenações e a apreensão de várias redes de pesca em situação ilegal, duas embarcações, dois motores fora de borda e uma ganchorra.

INCÊNDIOS: Montepio reforça apoio à Liga Portuguesa de Bombeiros

A Caixa Económica Montepio Geral (“Montepio”) assinou hoje um acordo com a Liga dos Bombeiros Portugueses que visa apoiar o Fundo de Proteção Social do Bombeiro, destinado a apoiar bombeiros e familiares nos domínios da assistência social e financeira.

“Num tempo em que todos falam dos heróis/vítimas e suas famílias, o Montepio, que tem há muito um protocolo de apoio à Liga dos Bombeiros Portugueses, decidiu abrir uma conta solidária para a qual contribuirá com um euro por cada euro doado pelos portugueses”, destacou em comunicado o banco mutualista.

Paralelamente, o Montepio criou duas linhas de crédito especiais para clientes particulares e empresas que visam apoiar quem foi afetado por incêndios, de forma a minimizar o impacto causado pela catástrofe quer a nível pessoal, quer em termos profissionais.

NAZARÉ: Detetada embarcação com tripulante a fazer apanha ilegal

O comando local da Polícia Marítima da Nazaré informou hoje ter detetado, na terça-feira, uma embarcação a realizar a atividade de apanha de algas, com um elemento a bordo a exercer funções para as quais não se encontrava licenciado.

No âmbito da fiscalização no mar territorial, foi ainda detetada uma outra embarcação a efetuar “operações turísticas” de observação de cetáceos, sem a licença emitida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

As duas ações resultaram na identificação de duas pessoas e no levantamento dos respetivos autos de notícia.

A Polícia Marítima (PM) é um órgão de polícia criminal que atua em espaços dominiais (de uso público), portuários, balneares e outras áreas sob soberania e direção nacional.

SINTRA: Procissão regressa ao mar da Praia das Maçãs

O litoral de Sintra volta a receber, no próximo dia 28 de agosto, a procissão em honra de Nossa Senhora da Praia, que atrai à Praia das Maçãs, na freguesia de Colares, muitos crentes e curiosos.

“A procissão que leva Nossa Senhora ao mar iniciou-se em 1896 na sequência da construção de uma ermida em sua honra por Alfredo Keil”, inspirado na lenda segundo a qual teria sido encontrada uma imagem da santa junto às rochas da Praia das Maçãs, explica a organização.

O desfile, com alguns anos de interrupção, realiza-se desde há 30 anos no formato atual, composto por andores com diversas imagens.

A missa realiza-se, pelas 16:00 de domingo, na capelinha da Praia das Maçãs, seguindo-se a procissão até ao areal, aberta por seis elementos a cavalo da GNR e acompanhada pelas bandas Filarmónica do Mucifal dos Bombeiros Voluntários de Colares.

PORTO MONIZ: Homem detido por violência doméstica

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira divulgou hoje a detenção de um homem, com 51 anos, em flagrante delito, pelo crime de violência doméstica contra a companheira e a mãe desta.

Segundo o comunicado divulgado pela PSP, a detenção deu-se na sequência de um pedido de ajuda urgente por parte da vítima, na terça-feira, no concelho do Porto Moniz, zona norte da ilha da Madeira.

Durante a intervenção, o suspeito foi “imediatamente desarmado e imobilizado”, tendo sido detido e sujeito a termo de identidade e residência.

O detido apresenta-se hoje no Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca Judicial da Madeira para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

LISBOA: Parque das Nações aproxima idosos e universitários com "abraço intergeracional"

A Junta de Freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, aliou-se à Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa (ESTeSL) no programa "Abraço Intergeracional", que pretende combater a solidão dos idosos da freguesia, anunciou hoje a autarquia.

"O sénior disponibiliza um quarto no seu domicílio a um estudante do ensino superior e em contrapartida o jovem disponibiliza companhia e apoio ao sénior, dentro dos moldes previamente acordados entre as partes", lê-se no ‘site' da junta.

Para se candidatar, o aluno da ESTeSL deve ter entre 18 e 30 anos, não ser residente no concelho de Lisboa, e deve informar a família da adesão a este programa, enquanto quem disponibiliza a sua casa deve mais de 55 anos, viver só ou com o cônjuge, residir na freguesia e "ter condições adequadas na sua residência", acrescenta.

"O Programa Abraço Intergeracional funciona de setembro a julho de acordo com o ano letivo e durante a semana, de segunda a sexta-feira", remata.

LISBOA: Festival leva artes ruas da capital

O festival Lisboa na Rua regressa este ano à capital entre os dias 25 de agosto e 01 de outubro, levando música, poesia, literatura, cinema, exposições e teatro às "ruas, praças e esquinas da cidade", anunciou a organização.

A Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) informou também que o festival, de entrada livre, estará presente em Belém, Benfica, Lumiar, Carnide, Campo Grande e na baixa, com atividades "ao final da tarde e ao anoitecer".

Para além de concertos de jazz, fado, ou música indie francesa, o Lisboa na Rua contará com a "apresentação integral das sinfonias de Beethoven em quatro dias sucessivos".

A abertura do festival está marcada para o final da tarde de 25 de agosto, com um concerto de jazz no jardim do Arco do Cego.

FYM/JZJ/EC/LYFS/FYS/DM // ROC

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)