Ex-líder da JP contesta presença de Maria de Lurdes Rodrigues na Escola de Quadros do CDS

Lisboa, 25 ago (Lusa) - O antigo presidente da Juventude Popular Michael Seufert contestou hoje a presença da ex-ministra de Sócrates Maria de Lurdes Rodrigues na Escola de Quadros do CDS-PP, argumentando que "heranças" como a Parque Escolar não constituem um legado respeitável.

"Acho um bocado surreal. É muito positivo convidar-se opositores políticos, é importante haver essa tradição, sublinhando que os partidos não são claques, mas acho que no caso de Maria de Lourdes Rodrigues há uma série de questões que não a fazem uma ex-ministra com a qual se tenha afinidade ou um trabalho que apresentaria com respeitável", afirmou à Lusa Michael Seufert.

O deputado e presidente da JP entre 2009 e 2011 sublinhou sobretudo como "grandes heranças" da ex-ministra de José Sócrates a Parque Escolar e os procedimentos por ajuste direto.

"Há meninos a entrar hoje para a escola que quando estiverem na faculdade ainda pagarão as dívidas da Parque Escolar", declarou, sublinhando que "o PS teve ministros da Educação com os quais dá para discutir, como Marçal Grilo e Guilherme D'Oliveira Martins".

O parlamentar, que já teve o pelouro da Educação no partido, diz não estar "a pedir explicações a ninguém", mas sublinha não entender a inclusão de Maria de Lurdes Rodrigues num dos painéis da Escola de Quadros da JP, que decorrerá entre 01 e 04 de setembro, em Peniche, no distrito de Leira, marcando um dos momentos da ‘rentrée’ centrista.

"Claramente, é a primeira ou segunda ministra de que as pessoas se lembram quando pensam em Sócrates", sublinhou.

Michael Seufert não estará presente no evento, mas por impedimentos de ordem pessoal, disse à Lusa.

