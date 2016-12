02-12-2016 Sociedade, Lusa, Torres Vedras Lusa / Notícias

Utentes esperam mais tempo por consultas e cirurgias no Centro Hospitalar do Oeste

Torres Vedras, Lisboa, 02 dez (Lusa) - As listas de espera por cirurgias e consultas nos hospitais do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) aumentaram, entre de 2015 para 2016, segundo dados até setembro de cada ano, a que a agência Lusa teve acesso.