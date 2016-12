Ameaça de bomba em supermercado de Alcobaça foi falso alarme - GNR

Turquel, Leiria, 24 dez (Lusa) - A ameaça de bomba que levou hoje à evacuação um supermercado situado em Turquel, Alcobaça, distrito de Leiria, foi falso alarme, disse fonte da GNR.

"A situação está resolvida, foi falso alarme. As nossas equipas [de inativação de explosivos] verificaram o local e concluíram que não existia qualquer engenho explosivo", disse à Lusa fonte da GNR de Leiria.

O alerta para a presença de um alegado engenho explosivo na loja do Pingo Doce de Turquel foi dado cerca das 10:30 de hoje e a GNR deslocou para o local quatro patrulhas, que retiraram os clientes do edifício e do parque de estacionamento contíguo e isolaram a zona.

De acordo com a mesma fonte, a operação foi dada por concluída cerca das 14:00 de hoje e o supermercado deverá reabrir durante a tarde.

A fonte da GNR não soube precisar quem recebeu a ameaça de bomba, indicando apenas que a mesma foi feita via telefone e que a investigação sobre o autor do telefonema vai prosseguir.

