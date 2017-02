BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 13 jan (Lusa) - Notícias breves do país (2.ª edição):

INCÊNDIOS: CDS-PP/Madeira quer IVA a 5% na recuperação das casas

O CDS-PP/Madeira entregou no parlamento regional uma proposta propondo que o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) na reconstrução das casas destruídas pelos incêndios de agosto seja de 5% e não 22%.

A informação foi hoje adiantada pelo líder da bancada, Rui Barreto.

Os incêndios que fustigaram a Madeira na segunda semana de agosto destruíram, parcial ou integralmente, cerca de 300 habitações.

PALMELA: Detido homem com plantas de canábis e haxixe

A GNR anunciou hoje a detenção de um homem de 48 anos no Pinhal Novo, concelho de Palmela, por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendidas 27 plantas de canábis e apreendidas 249 doses de haxixe.

"Os militares deslocaram-se à residência do suspeito, após este ter denunciado ter sido vítima de roubo, onde foram encontrados vestígios de tráfico de estupefaciente", refere a GNR em comunicado.

Os militares do Posto Territorial do Pinhal Novo apreenderam 37 plantas de canábis, 249 doses de haxixe, 516 gramas de canábis, 10 doses de pólen de canábis e nove sacos de sementes da mesma planta.

O detido ficou sujeito a termo de identidade e residência.

MADEIRA: PSP regista 48 acidentes esta semana na Região

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou esta semana um total de 48 acidentes nas estradas da Madeira, dos quais resultaram três feridos graves e 22 ligeiros, informou esta autoridade.

Na nota divulgada no arquipélago, o comando regional da Madeira da PSP indica que 27 destas ocorrências aconteceram no concelho do Funchal, seguindo-se o município vizinho a este, Santa Cruz, com cinco acidentes.

Segundo a PSP, dos 48 acidentes, 34 foram classificados como colisões, tendo ocorrido ainda sete despistes e quatro atropelamentos.

LISBOA: Cadáver retirado do Tejo junto à Rocha Conde de Óbidos

O cadáver de um cidadão australiano, com cerca de 40 anos, foi encontrado hoje, cerca das 07:30, a boiar junto à Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos, em Lisboa, sem sinais de violência, informou a Polícia Marítima.

“É um cidadão australiano e não se sabe em que circunstância estava em Portugal. Foi dado conhecimento à embaixada da Austrália em Portugal e o caso segue agora para investigação”, Paulo Isabel, comandante local da Polícia Marítima de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal, tendo o aparecimento sido comunicado à polícia judiciária e ao Ministério Público.

AMADORA: Município e academia militar colaboram na área da Proteção Civil

O município da Amadora e a Academia Militar assinaram hoje um protocolo para a utilização de instalações do aquartelamento pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e a requalificação da parada da unidade, informou a autarquia.

Segundo o protocolo, o Exército compromete-se a facultar acesso a espaços do aquartelamento ao Serviço Municipal de Proteção Civil, "em situações de emergência", e a instalações desportivas e auditórios para iniciativas da autarquia.

A câmara, que beneficiará ainda de cursos de liderança para quadros superiores municipais, assume a requalificação da Parada Coronel Gentil Beça, através da sua pavimentação e do "melhoramento paisagístico das áreas adjacentes".

O protocolo foi assinado pela presidente da autarquia, Carla Tavares (PS), e pelo comandante da academia, major-general João Vieira Borges, na presença do secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello.

CASCAIS: Polícia Marítima apreende teias ilegais de covos

O comando-local da Polícia Marítima de Cascais informou que apreendeu duas teias com 20 covos - espécie de cesto vime usado para pescar - não sinalizados e não identificados, constituindo perigo para a navegação.

No decorrer de uma ação de fiscalização no mar, durante a tarde de segunda-feira, foram encontradas as teias, que, por terem uma malhagem inferior ao limite legal, permitem a captura de pescado juvenil ou subdimensionado, o que é suscetível de condicionar a preservação dos ‘stocks’ para futuro.

"O material apreendido, por ser ilegal, será destruído", conclui a polícia.

CASCAIS: Câmara atribui talhões de horta comunitária na Quinta dos Lombos

A Câmara de Cascais vai entregar, no sábado, dez novos espaços na horta comunitária da Quinta dos Lombos para os moradores da União de Freguesias Parede/Carcavelos.

Em comunicado, a autarquia informou hoje que reaproveitou o terreno ainda disponível, delimitando os talhões de cultivo com uma área média de cerca de 30 metros quadrados cada, tendo ainda instalado um novo abrigo para guardar ferramentas, bem como um espaço destinado a contentores para compostagem.

"Esta é uma resposta à crescente procura de pequenos espaços para cultivo por parte da população local que acrescentará mais 10 talhões aos 25 já existentes, abrangendo uma área total de 470 metros quadrados", lê-se.

O valor de investimento nesta intervenção ascendeu os 15 mil euros.

RIBEIRA BRAVA: Bombeiros retiraram cadáver da levada na zona da Tabua

Os bombeiros da Ribeira Brava, na zona oeste da ilha, retiraram hoje o cadáver de um homem de 62 anos da levada [canal de irrigação] dos Zimbreiros, na freguesia da Tabua, disse fonte da corporação.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado por um particular que passou no local. As levadas são percursos pedonais muito utilizados por turistas e madeirenses.

O corpo é de “um homem nascido em 1955 e tudo indica, de acordo com as informações disponíveis, que era residente no sítio da Lombada”, concelho da Ponta do Sol.

As autoridades policiais e de saúde tomaram conta da ocorrência.

MAFRA: GNR apreende armas de caça na Ericeira

A GNR anunciou hoje a apreensão de quatro armas de caça e mais de meio milhar de munições na Ericeira, Mafra, na sequência de buscas domiciliárias no âmbito de um processo de investigação por crime de caça.

Na operação, foram apreendidas quatro armas de caça, 609 munições de diversos calibres, duas facas de mato, um monóculo de visão noturna, um carregador para arma de caça grossa e dois choques para cano de espingarda de caça, refere um comunicado da GNR.

As investigações, que decorriam há cerca de meio ano, culminaram no cumprimento de um mandado de busca domiciliária. O proprietário das armas e do restante material foi constituído arguido.

