Exposição de Almada revela um artista cujos olhos mostraram o século XX (ATUALIZADA)

Lisboa, 02 fev (Lusa) - A exposição "José de Almada Negreiros: uma maneira de ser moderno", que é inaugurada hoje, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, revela, em 400 obras, o trabalho de um artista "cujos olhos mostraram o século XX".

O próprio Almada Negreiros (1893-1970) admitia que os seus olhos eram grandes, "e tornaram-se uma metáfora para a condição do artista que tem de olhar para o mundo", disse hoje uma das comissárias da exposição, Mariana Pinto dos Santos, numa visita guiada aos jornalistas.

Através deles, da sua sensibilidade e do seu talento, o artista criou uma obra que percorreu múltiplas áreas, desde a pintura, o desenho e a ilustração, à dança e ao teatro, à literatura, com o romance e a poesia, sem esquecer as narrativas gráficas, que estão amplamente representadas nesta retrospetiva, que demorou três anos a preparar.

"Os meus olhos não são meus, são os olhos do nosso século", palavras recordadas na exposição dedicada a um dos artistas mais ativos e completos do modernismo português, que "tentou fixar uma linguagem universal".

A retrospetiva é apresentada pela Gulbenkian 25 anos após a última grande mostra, e todos os oito núcleos temáticos reúnem obras inéditas, ou que nunca foram apresentadas fora das coleções onde se encontram.

A exposição, segundo a comissária, reúne 400 obras, cerca de metade da coleção da Gulbenkian ou cedidas ao museu, e as outras duzentas provenientes de instituições nacionais e estrangeiras, e de algumas coleções particulares.

A diretora do museu Gulbenkian, Penelope Curtis, sublinhou que a exposição é o resultado de um “projeto enorme, que durou três anos, e apresenta uma representação muito completa da longa carreira do artista”.

Além da curadoria da historiadora de arte e investigadora Mariana Pinto dos Santos, o comissariado é partilhado por Ana Vasconcelos, conservadora do Museu Calouste Gulbenkian, e ambas procuraram apresentar as obras “num percurso fluido, sem separar as artes” que Almada abordou.

Entre as peças provenientes do estrangeiro, mais precisamente de São Paulo, no Brasil, uma pintura, nunca exibida em público, saída de Portugal nos anos 1970, que retrata o próprio Almada com uma figura feminina.

Outra peça importante na obra do artista é um vitral de grandes dimensões intitulado “Eros e Psique”, pertencente ao Museu da Assembleia da República, e que é exposta pela primeira vez fora do parlamento.

Também foi incluído o emblemático retrato de Fernando Pessoa sentado, a escrever, numa mesa de café, com a revista Orpheu, resultado de uma encomenda da Gulbenkian, criada em 1964, e o autorretrato em grupo pintado em 1925, para A Brasileira do Chiado.

Nos vários núcleos, o público poderá ver artes e temas caros a Almada, como os saltimbancos, bailarinos, cenas rurais, retratos de amigos e artistas.

"Almada era uma figura provocadora. Na rua, nos cafés, na apresentação de manifestos, e até em conferências ele era muito teatral", recordou a investigadora Mariana Pinto dos Santos sobre a personalidade do artista, "que tinha vários rostos".

Uma dessas facetas era a colaboração intensa com muitos artistas, de várias áreas, como Mário Cesariny, Eugénio de Andrade, Ernesto de Sousa, Lourdes Castro, Diogo de Macedo, Vitor Silva Tavares e Maria do Céu Guerra, que se estreou numa peça de Almada, intitulada "Deseja-se Mulher".

A exposição também apresenta uma vasta representação da sua obra gráfica, com narrativas e ilustrações infantojuvenis, bem como os estudos preparativos para a Gare Marítima de Alcântara e a Gare Marítima da Rocha do Conde Óbidos.

A par da exposição, está previsto um programa educativo e cultural que se irá alargar a outras instituições, como a Cinemateca Portuguesa, e que se estende até ao final da mostra, a 05 de junho.

