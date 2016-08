Câmara das Caldas da Rainha pede empréstimo de dois milhões de euros

Caldas da Rainha, Leiria, 18 ago (Lusa) – A Câmara das Caldas da Rainha vai contrair um empréstimo de dois milhões de euros para financiar a construção de instalações para uma companhia de teatro e para a repavimentação de estradas do concelho.

A contração do empréstimo já havia sido aprovada pelo executivo a 11 de julho, mas só na terça-feira à noite a assembleia Municipal deu o aval às condições do pedido de financiamento, com os votos a favor da maioria dos deputados (do PSD e do Movimento Viver o Concelho) e com os votos contra do PS, do CDS e da CDU.

Em causa está um empréstimo bancário de dois milhões de euros para financiar obras de repavimentação do concelho e para a construção de novas instalações para o Teatro da Rainha.

Dos dois milhões de euros, a rede viária absorverá a maior fatia, destinada à conservação das estradas da cidade e da freguesia do Coto, bem como à repavimentação de vias nas localidades de Salir do Porto, Serra do Bouro, Tornada, Nadadouro, Foz do Arelho, Santa Catarina, Carvalhal Benfeito, Salir do Matos, A-dos-Francos, S. Gregório, Landal, Alvorninha e Vidais.

Já a sede do Teatro da Rainha, orçada em 1,5 milhões de euros, inteiramente suportados pela autarquia, absorverá apenas 500 mil euros do empréstimo agora aprovado.

O restante refere-se a capitais próprios da autarquia, que, segundo o presidente, Fernando Tinta Ferreira, irá ainda “tentar obter fundos comunitários”.

A câmara prevê iniciar a construção do edifício sede do Teatro da Rainha a 15 de maio de 2017 (Dia da Cidade) e estima que o mesmo fique concluído até ao final de 2018 ou ao início de 2019.

O projeto, assinado pelo arquito Nuno Lopes, prevê a construção de um edifício com uma sala de espetáculos com 14 por 18 metros e permite grande flexibilidade de representação, disponibilizando 10 formas diferentes de organizar o espaço entre o público e o palco.

A necessidade de um espaço próprio para o Teatro da Rainha, sediado em instalações provisórias (num antigo polo da Universidade Autónoma de Lisboa) desde 2003, foi reconhecida por toda a oposição, mas a opção de contrair um empréstimo para financiar o projeto mereceu críticas, com alguns partidos a defender a instalação da Companhia no Centro Cultural e de Congressos (CCC).

O CCC foi inaugurado em 2008 e representou um investimento de 15 milhões de euros para concretizar “a ideia ambiciosa de dotar a cidade de uma sala que se proporcionasse à promoção de uma grande diversidade de espetáculos, desde a ópera ao circo”.

Porém, alegando a grande ocupação do edifício e o facto de aquele não ter sido pensado para acolher uma companhia residente, a câmara optou por financiar integralmente as novas instalações da companhia.

