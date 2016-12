Presidente da República espera que concertação social debata outras questões além do salário mínimo

Torres Vedras, Lisboa, 19 dez (Lusa) - O Presidente da República disse esperar que, na reunião de hoje, os parceiros sociais discutam questões como legislação laboral ou rendimentos dos trabalhadores, além da fixação do salário mínimo para 2017.

Além da fixação do salário mínimo, "numa concertação social, importa a parte dos rendimentos, a parte fiscal, da Segurança Social, a formação profissional, a legislação laboral. Há um conjunto de componentes que tem a ver com o quadro social", afirmou hoje Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no concelho de Torres Vedras.

Para o chefe de Estado, "um acordo de concertação social a médio prazo é importante para o país".

Sobre os resultados do diálogo mantido entre Governo e os lesados do BES, cujos resultados vão ser hoje conhecidos, o Presidente da República disse que "espera para ver", remetendo para mais tarde uma eventual posição.

Marcelo Rebelo de Sousa falava à margem de uma visita ao Centro de Apoio Social de Runa, um lar residencial de familiares de antigos militares das Forças Armadas no concelho de Torres Vedras.

O Presidente da República explicou que se tratou de uma "visita simbólica", que retrata a "sintonia com o Governo" em matéria de Defesa, cujo ministro da tutela também esteve presente.

