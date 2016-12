BREVES: País

Lisboa, 25 nov (Lusa) – Notícias breves do País:

RIBEIRA GRANDE: Municípios promovem parceria com restauração

A empresa de operações municipais Musami e os municípios de Vila Franca do Campo, Povoação, Ribeira Grande e Nordeste, nos Açores, vão promover parcerias com a restauração dos seus concelhos para a separação de resíduos.

Segundo uma nota de imprensa, os restaurantes que integrarem a parceria serão premiados com selo ambiental, que reconhece a adoção de boas práticas.

Esta iniciativa insere-se no Programa Parceiros, que prevê a formação dos colaboradores dos estabelecimentos e auditorias aos espaços.

Os colaboradores que se encontram a desenvolver nesta fase o programa no terreno estão a proceder ao levantamento dos estabelecimentos da restauração para avaliar a potencial adesão do tecido empresarial local ao projeto, estando já confirmados 235 estabelecimentos.

NORDESTE: Centro ambiental do priolo encerra até 15 de fevereiro

O Centro Ambiental do Priolo (CAP), uma ave ameaçada que só existe nos Açores, vai encerrar até 15 de fevereiro de 2017, sendo a visita ao local possível apenas com marcação atempada.

Este centro ambiental na ilha de São Miguel recebe anualmente visitantes de várias nacionalidades que pretendem observar o priolo, na Serra da Tronqueira, no concelho do Nordeste.

O Centro Ambiental do Priolo é coordenado pela Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves (SPEA), em parceria com o Governo dos Açores, no âmbito do projeto LIFE-Priolo, pretendendo divulgar a ave a floresta Laurissilva, o seu 'habitat'.

VILA FRANCA DE XIRA: Seis detidos por furtos em residências

A PSP anunciou a detenção de seis homens, com idades entre os 28 e os 38 anos, em Vila Franca de Xira, por serem suspeitos de furtos em residências, onde entravam por escalamento ou arrombamento.

Em comunicado, a PSP esclareceu que os detidos, de nacionalidade estrangeira, se dedicavam “à prática de furtos a residências, introduzindo-se no seu interior por escalamento ou arrombamento, das quais, subtraíam por regra joias e dinheiro”.

No âmbito desta investigação, que decorria há um ano, a PSP apreendeu aos suspeitos cinco viaturas de alta cilindrada que tinham sido furtadas do interior das residências, diversos artigos usados na prática de assalto, equipamentos de telecomunicações, joias e objetos em ouro, 2.650 euros.

Quatro dos detidos ficaram em prisão preventiva e outros dois com obrigação de se apresentarem às autoridades cinco vezes por semana.

SILVES: Homem suspeito de esfaquear mulher aguarda julgamento na prisão

Um homem suspeito de ter agredido a mulher com uma navalha, provocando-lhe vários ferimentos, na segunda-feira, em Silves, no Algarve, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, anunciou a Procuradoria de Faro.

A Procuradoria indicou na sua página na internet que o homem, de 47 anos, é suspeito de ter agredido a companheira, de 45 anos, com golpes de navalha, num momento em que esta estava de costas e desprevenida, atingindo-a no ombro, no pescoço, na mão, na cabeça e na zona da anca.

“Após os factos, o suspeito fugiu do local, deixando a sua companheira sem qualquer assistência, acabando a vítima por ser levada por terceiros para as urgências do hospital, onde foi socorrida”, lê-se na página da Procuradoria.

O homem, indiciado pelo Ministério Público de Silves, da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, em contexto de violência doméstica, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva como medida de coação.

ALGARVE: Seis pessoas detetadas em situação ilegal

Seis pessoas alegadamente em situação ilegal em Portugal, foram detetadas num estabelecimento de diversão noturna em Vilamoura, no Algarve, durante uma ação de combate à imigração ilegal, anunciou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em comunicado, o SEF indicou que das seis pessoas em situação ilegal, uma foi notificada para abandonar voluntariamente o país, uma outra aguarda parecer ao pedido de autorização de residência e as restantes foram notificadas para comparecerem nos serviços daquela entidade.

Durante as ações de combate à imigração ilegal e à criminalidade associada, que decorreram em estaleiros de construção civil, em Loulé, e num estabelecimento de diversão noturna em Vilamoura, foram identificadas 338 pessoas, das quais 72 cidadãos estrangeiros.

ÓBIDOS: Detido por caçar junto a povoado

Um homem de 62 anos foi detido em Óbidos pelo Núcleo de Proteção Ambiental das Caldas da Rainha por se encontrar a caçar a menos de 250 metros de povoados, informou a GNR.

Em comunicado, a GNR explicou que a detenção ocorreu na quinta-feira, na sequência de uma ação de patrulhamento e que foram também apreendidos “uma espingarda de caça, três cartuchos, uma bolsa de transporte de espingarda e um cadeado de gatilho”.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

ÓBIDOS: Misericórdia lança livro

A Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos vai lançar, no dia 29, terça-feira, o livro “Acórdão e Eleições da Confraria e Santa Casa da Misericórdia da Vila de Óbidos (1678-1732)”.

A administração da Santa Casa da Misericórdia, o lançamento do livro tem por base o facto de o Arquivo Histórico da instituição ter à sua guarda “um importante acervo documental, que constitui a memória desta instituição”. “Pretendemos, por isso, promover uma maior proximidade com a comunidade e outras entidades”, adianta.

A cerimónia de apresentação do sétimo volume desta coleção terá lugar às 18:00, na Igreja da Misericórdia, em Óbidos.

LISBOA: Câmara inaugura exposição sobre combate ao desperdício alimentar

A Câmara de Lisboa inaugura hoje uma exposição que mostra o quotidiano de associações no "esforço do combate ao desperdício alimentar, em diversas vertentes, na cidade", e que estará patente até 04 de dezembro na Praça D. Pedro V (Rossio).

Intitulada "Vontade de Sobra - 24 horas de combate ao desperdício alimentar em Lisboa", a mostra, que conta com 38 fotografias, evidencia "o trabalho de algumas das quase cem instituições - reunindo milhares de voluntários - que quotidianamente se envolvem na recolha, preparação e distribuição de refeições gratuitas na cidade de Lisboa", informou o município, em comunicado.

Esta é uma iniciativa da Câmara, através do Comissariado Municipal do Desperdício Alimentar, e da revista Visão, que conta com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do Governo.

AYMN/DYA/JYAM/JPC/RCS // JLG

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)