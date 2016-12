BREVES: País - 3.ª edição

Redação, 12 dez (Lusa) – Notícias breves do País (3.ª edição):

ABRANTES: Petição contra demolição do edifício do mercado

Dois cidadãos de Abrantes lançaram hoje uma petição pública "contra a demolição do histórico mercado diário", instalado no centro da cidade, apelando ao município para apostar na requalificação do edifício.

Os autores lembram que “há largo tempo que se discute a possibilidade de a Câmara Municipal de Abrantes ordenar a demolição do antigo mercado diário” e que o Plano de Urbanização de Abrantes “autoriza a Câmara Municipal a proceder desse modo insensível e insensato, destruindo mais um pedaço largo da alma abrantina".

ABRANTES: GNR recupera trator agrícola furtado

Um trator agrícola furtado no fim de semana em Foros do Carregal, na União de Freguesias de Alvega e Concavada, Abrantes, foi recuperado pela GNR após ter sido encontrado num local ermo, informaram hoje as autoridades policiais.

Em comunicado, o Comando Distrital da GNR de Santarém refere que, "após a denúncia do furto do veículo por parte do proprietário", na manhã de sábado, dia 10 de dezembro, "os militares iniciaram diligências no sentido de recuperar o veículo, o que veio a ocorrer três horas depois".

O trator foi entregue ao proprietário.

CORUCHE: Cinco detidos por furto de 440 quilos de pinhas

Duas mulheres e três homens foram detidos no domingo em Coruche por militares do Posto Territorial da GNR local pelo furto de pinhas, informou hoje aquela autoridade policial.

Em comunicado, o Comando Distrital de Santarém da GNR refere que "os suspeitos foram surpreendidos com 440 quilos de pinhas na sua posse, entretanto devolvidas ao proprietário", tendo os cinco sido presentes a tribunal.

LISBOA: Quatro homens detidos por roubo

A PSP anunciou hoje a detenção, na sexta-feira, de quatro homens, com dades entre os 17 e os 21 anos, por roubo com ameaça de armas brancas, na freguesia da Misericórdia, em Lisboa.

As vítimas do roubo pediram ajuda através do número 112 depois de terem sido ameaçadas com armas brancas e agredidas por um grupo de seis a sete pessoas, quatro das quais foram intercetadas pela PSP nas imediações do local do roubo.

A polícia apreendeu aos suspeitos um telemóvel, um relógio, e 155 euros e duas armas brancas alegadamente utilizadas nos roubos, além de um cartão multibanco, uma carta de condução e um cartão de Erasmus.

Os detidos têm antecedentes criminais e, depois de ouvidos em primeiro interrogatório judicial, três ficaram em prisão preventiva. O suspeito mais novo ficou obrigado a aprestações diárias às autoridades.

PONTA DELGADA: Biblioteca Municipal encerrada temporariamente

A Biblioteca Municipal Ernesto do Canto, em Ponta Delgada, Açores, está encerrada temporariamente devido às infiltrações decorrentes da chuva intensa registada nas últimas semanas.

Segundo a autarquia, as infiltrações acabaram por colocar em causa o acervo da biblioteca, que foi removido para outros departamentos camarários.

PRAIA DA VITÓRIA: Teatro de fantoches no sábado

O Núcleo de Iniciativas de Prevenção e Combate à Violência Doméstica da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória promove uma sessão de teatro de fantoches no sábado.

A peça, "Num Mar de Afetos", conta com a participação especial da cantora Sara Miguel, decorre no ETIS Bar.

Segundo a organização, esta iniciativa pretende sensibilizar as crianças “para a noção de partilha e solidariedade” às quais é pedida a entrega de um brinquedo ou livro que já não usem para doar.

ANGRA DO HEROÍSMO: Núcleo de História Militar aberto na noite de quarta-feira

O Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, em Angra do Heroísmo, Açores, abre na noite de quarta-feira para que o público possa visitar a coleção de militaria ali instalada.

Este programa noturno viabiliza não só a visita às três exposições patentes naquele espaço (intituladas "Os Homens, as Armas e a Guerra", "Memória e Novidade: Manuel Coelho Baptista de Lima e Património Açoriano" e "O Hospital Real da Boa Nova"), como permite também o acesso às Reservas de Uniformes, Armas Ligeiras e Armas Pesadas, que habitualmente não estão acessíveis ao público.

Segundo uma nota do Governo dos Açores, a entrada, entre as 20:00 e as 22:00 locais (mais uma hora em Lisboa), é gratuita e não depende de inscrição prévia.

O Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, instalado no antigo Hospital Militar da Boa Nova, acolhe a coleção de militaria do Museu de Angra do Heroísmo, sendo o único museu português não integrado no Ministério da Defesa, subordinado a esta temática, em que estão representados os três ramos das Forças Armadas, para além da GNR e da PSP.

CALDAS DA RAINHA: Detido por captura ilegal de aves protegidas

Um homem de 56 anos foi detido pelo Núcleo de Proteção Ambiental de Caldas da Rainha, em São Gregório, por captura ilegal de aves protegidas, divulgou hoje a GNR.

O homem é acusado de “danos contra a natureza”, refere um comunicado em que a GNR explica que a detenção ocorreu no domingo, no decorrer de uma ação de fiscalização.

A GNR apreendeu cinco aves de espécies protegidas (que foram devolvidas ao seu habitat), cinco redes invisíveis de emalhar, uma transportadora, quatro gaiolas artesanais de palma, duas varas com arbustos sintéticos com aplicações para canas de visgo, dois aparelhos de chamariz e vários utensílios utilizados na captura de aves.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito à medida de coação termo de identidade e residência.

