COMPETE 2020 publica três avisos para ferrovia e portos no valor de 630,5 ME

Lisboa, 21 set (Lusa) - A Autoridade de Gestão do programa COMPETE 2020 publicou hoje três avisos-convite para apoio às infraestruturas marítimo-portuária e ferroviárias do Continente, no valor de 630,5 milhões de euros.

De acordo com o gabinete do ministro das Infraestruturas, a iniciativa tem como objetivo apoiar investimentos em infraestruturas de transportes, focados na redução sustentável do tempo e custo de transporte para as empresas, sobretudo no âmbito da conectividade internacional, de modo a reduzir os custos de contexto e, consequentemente, aumentar a competitividade da economia nacional.

É a partir destes convites que as entidades neles referidas, por exemplo, a Infraestruturas de Portugal (IP), podem apresentar os projetos para os investimentos que já estavam previstos.

Um dos avisos-convite publicados na página do COMPETE 2020 na internet envolve um investimento de 100 milhões de euros para modernizar a linha do Douro, nos troços entre Caíde e Marco de Canaveses e Marco de Canaveses e Régua, e a linha do Oeste, no troço entre Meleças e Caldas da Rainha.

Outro dos avisos envolve um financiamento de 446 milhões de euros para modernização de quatro troços da linha do Norte, um troço da linha da Beira Baixa, um troço da linha do Minho, um troço da linha de Sines e a eletrificação da linha do Algarve.

O último aviso-convite envolve um investimento de 84,5 milhões de euros para diversas melhorias de infraestruturas nos portos de Setúbal, Aveiro, Leixões, Sines e Portimão e para a criação de uma plataforma eletrónica nos portos (Janela Única Portuária III/Janela Única Logística).

“As operações em apreço são consideradas como prioritárias para o desenvolvimento das infraestruturas de transportes nacionais, tendo em vista, nomeadamente, a criação de melhores condições de contexto para a competitividade e internacionalização da economia portuguesa”, lê-se na página do COMPETE 2020 na internet.

O Governo apresentou em fevereiro o Plano Ferrovia 2020, que prevê um investimento de 2,7 mil milhões de euros, maioritariamente financiados pelos fundos do Portugal 2020.

