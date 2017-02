BREVES: País

Redação, 19 jan (Lusa) – Notícias breves do País:

CORUCHE: Desmantelada rede ilegal de puxadas elétricas

A GNR desmantelou hoje, em colaboração com funcionários da EDP, uma rede ilegal de puxadas elétricas para abastecimento de um bairro em Coruche, no distrito de Santarém.

Em comunicado, a GNR afirma que a ação, desenvolvida por militares do destacamento de Coruche, permitiu identificar e destruir 56 puxadas elétricas ilegais, apreender centenas de metros de cabo elétrico, detetar 16 infrações por falta de licenciamento e registo de cães, e recuperar três painéis metálicos que tinham sido furtados da vedação de uma escola local.

A operação contou com o apoio de militares do Destacamento de Intervenção de Santarém, do Núcleo de Apoio Técnico de Santarém e da Unidade de Intervenção, acrescenta a nota.

RIO MAIOR: Câmara compra antiga moagem

A Câmara de Rio Maior adquiriu a histórica Moagem Maria Celeste, situada no percurso do rio Maior, na zona mais antiga da cidade, alvo de um projeto de requalificação e valorização da Villa Romana e do rio.

O projeto, que visa “devolver o rio à cidade”, prevê a existência de um parque urbano e de um novo edifício para albergar a Villa Romana, que permita a abertura permanente ao público, e a instalação de diversos equipamentos, refere uma nota do município.

A aquisição da antiga moagem, pelo valor de 250.000 euros, foi formalizada numa escritura pública celebrada na segunda-feira, inserindo-se o projeto no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), que visa “aumentar os níveis de qualidade de vida da zona mais antiga de Rio Maior” e que conta com financiamento comunitário, cabendo à autarquia a aquisição dos terrenos e imóveis necessários à sua concretização.

LISBOA: PJ detém homem por crimes de abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção de um homem, de 40 anos, no distrito de Lisboa, por fortes indícios de abuso sexual de crianças, nomeadamente a sua enteada.

Segundo um comunicado da PJ, a investigação apurou que os abusos terão sido cometidos de forma frequente e sempre na residência de família, tendo-se iniciado em 2009, quando a vítima tinha sete anos, e durado até 2015, aquando da separação da mãe e do detido.

O homem foi localizado e detido no Porto, onde exercia a atividade de pastor evangélico, e depois de presente a primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva.

Fonte policial indicou que os crimes ocorreram num concelho da linha de Sintra.

LISBOA: Duas carteiristas detidas no elétrico 28

A PSP anunciou hoje a detenção, na terça-feira, de duas carteiristas no elétrico 28, junto à Igreja da Madalena, em Lisboa, por roubo a um turista.

As mulheres, de 29 e 36 anos, e um terceiro suspeito abordaram, no interior do elétrico, um turista, a quem roubaram 300 euros, sem que este se apercebesse.

O suspeito, de 32 anos e já referenciado pela PSP, conseguiu fugir, mas as mulheres foram detidas por polícias à civil e ficaram em prisão preventiva, após terem sido ouvidas em primeiro interrogatório judicial.

FUNCHAL: Reforçado apoio psicológico na sequência da morte de carreiro do Monte

A Secretaria Regional da Saúde da Madeira informou hoje que foi reforçado o apoio psicológico prestado pelo centro de saúde do Monte na sequência do assassinato a tiro do presidente da Associação dos Carreiros (tradicionais carros de cesto).

No passado dia 11, um ex-carreiro do Monte matou com cinco tiros o responsável da associação destes profissionais.

A secretaria regional justifica a medida apontando que “a comunidade de carreiros é maioritariamente residente naquela freguesia e esta situação está a ter um forte impacto na localidade”.

A nota acrescenta que “os médicos e os enfermeiros do centro de saúde local também foram sensibilizados para a deteção de situações de stress pós – traumático naquela comunidade”.

RIO MAIOR: Município reduziu endividamento em 27% em 2016

A dívida global do município de Rio Maior diminuiu cerca de 27% em 2016, passando de perto de 16,4 milhões de euros para 12 milhões de euros, refere uma nota da Câmara Municipal.

Segundo a autarquia, a dívida de médio e longo prazo representa agora cerca de 93% do volume total da dívida, na quase totalidade respeitante a compromissos assumidos antes de 2009, à exceção dos 501,6 mil euros que o município foi obrigado a dar para o Fundo de Apoio Municipal (FAM).

“Com um prazo médio de pagamentos que também diminuiu ao longo de 2016, cifrando-se agora em 45 dias, o município de Rio Maior reduziu a sua dívida de curto prazo a fornecedores e outras entidades” em 2,3 milhões de euros, sendo a 31 de dezembro de 2016 de 862,4 mil euros, e a dívida de médio e longo prazo a entidades bancárias em dois milhões de euros, sendo agora de 11,1 milhões de euros, acrescenta.

SALVATERRA DE MAGOS: Cresce número de visitantes à Falcoaria Real

A Falcoaria Real de Salvaterra de Magos recebeu no ano passado 8.091 visitantes, um crescimento de mais de 250% em relação a 2013 (3.021 visitantes), indica uma nota da autarquia.

Segundo a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, para este aumento de visitantes (individuais, famílias e grupos) contribuiu a abertura do edifício aos fins de semana, bem como as estratégias de promoção do concelho, nomeadamente com presença em certames regionais e nacionais e em meios de comunicação.

A recente classificação da falcoaria em Portugal como Património Cultural Imaterial, pela UNESCO, pode explicar a mais que duplicação de visitantes no passado mês de dezembro em relação ao mês homólogo de 2012, adianta a nota.

CHAMUSCA: Crianças recolhem estórias para a Semana da Leitura

As crianças das escolas do concelho da Chamusca estão, esta semana, a recolher estórias, no âmbito do ‘workshop’ “Estórias Pintadas”, para serem mostradas à população na Semana da Leitura, agendada para 27 a 31 de março.

Em comunicado, o município afirma que José Carlos Completo, professor de escrita criativa e representação, escritor, guionista, ator e encenador, está a dirigir o ‘workshop’ do projeto da Estórias.pt – Criação Artística e Literária.

“Nesta atividade é proposto a cada turma que crie uma estória em conjunto, dividida em partes, tantas quantas os alunos da turma, e que cada aluno faça uma pintura/ilustração de uma página da estória” que resultará depois num livro ilustrado, afirma a nota.

NAZARÉ: Detido por tráfico de droga

Um homem de 52 anos foi detido, na Nazaré, por posse e tráfico de droga, divulgou hoje a PSP.

A detenção teve lugar na quarta-feira e ao detido foi apreendida “heroína suficiente para a confeção de 46 doses individuais, que valeriam cerca de 228 euros”, refere a PSP em comunicado.

O detido foi notificado a comparecer às autoridades judiciárias competentes.

DYA/MLL/AMB/RCP/RCS/MLL/DZP // ROC

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)