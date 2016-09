BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 15 set (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

MADEIRA: Governo aprova projeto de modernização do centro de bananicultura

O governo madeirense decidiu hoje declarar de interesse público o projeto de requalificação e modernização do centro de bananicultura, a promover pela empresa gestora do setor (Gesba) e designado de Centro de Investigação e Experimentação de Banana da Madeira.

O texto das conclusões da reunião semanal do Conselho de Governo refere que também foi decidido celebrar um acordo de cooperação com a associação responsável pelo infantário da Associação do Patronado de São Pedro, que receberá um apoio na ordem dos 91 mil euros para promover as valências de creche e jardim de infância.

O executivo aprovou ainda uma alteração ao Sistema de Incentivos à Valorização e Qualificação Empresarial do arquipélago (‘Valorizar 2020’), com o objetivo de majorar “os investimentos que permitam a deslocalização da atividade empresarial para os parques empresariais” e a “criação líquida de postos de trabalho”, além dos investimentos no âmbito do projeto Porto Santo Sustentável.

MADEIRA: Criamar promove 5.ª edição do projeto Futebol de Rua

A Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens Criamar promove entre os dias 23 e 25 de setembro a 5.ª edição do projeto Street Football (Futebol de Rua), que tem uma vertente formativa e outra desportiva.

De acordo com a informação hoje divulgada pela organização do evento, o programa inclui um colóquio no Centro de Congressos da Madeira (23 setembro).

Nos dias 24 e 25 realizam-se 92 jogos de futebol, no bairro social da Nazaré, no Funchal, nos quais participam 24 equipas de 18 clubes.

SINTRA: Requalificação avança na Avenida Chaby Pinheiro

A Câmara de Sintra vai avançar com a empreitada de requalificação urbana da Avenida Chaby Pinheiro e envolvente, na freguesia de Algueirão-Mem Martins, num investimento de cerca de 900 mil euros, anunciou a autarquia.

Segundo uma nota da câmara, a empreitada deve "arrancar dentro de três meses", após visto prévio do Tribunal de Contas, e prevê o ordenamento do estacionamento, a criação de zonas de estar nos passeios com mobiliário urbano, a reabilitação do arvoredo e o reforço da iluminação pública.

Está ainda prevista a renovação das redes de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais e o enterramento de ecopontos em articulação com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Sintra.

LYFS/AMB // ROC

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)