Efemérides Lusa - 06 de janeiro

1838 - Samuel Morse efetua a primeira demonstração pública do telégrafo em Morristown, EUA.

1852 - Morre Luis Braille, pedagogo francês, criador da escrita para cegos.

1950 – O Reino Unido reconhece a China Popular.

1961 – Aumenta a repressão dos agricultores de algodão na Baixa do Cassangue, em Angola, pelas autoridades policiais portuguesas.

1968 - Após uma intervenção de cinco horas, cirurgiões sul-africanos realizam com êxito a separação de duas gémeas siamesas ligadas pela cabeça.

1973 – Sai o primeiro número do semanário Expresso.

- O secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger e Le Duc Tho, do Vietname do Norte, retomam as conversações para a paz no Vietname.

1977 - Os EUA devolvem à Hungria a coroa de Santo Estêvão e os símbolos da monarquia.

1980 - O Egito anuncia a concessão de apoio militar aos rebeldes afegãos contra os invasores soviéticos.

1983 - O Pacto de Varsóvia apela a um acordo com a NATO que contemple a renúncia ao uso da força e a limitação de armamento.

1985 – Jacques Delors assume a presidência da Comissão Europeia.

1987 - Morre o escritor, crítico e ensaísta português João Gaspar Simões, 83 anos.

- O Jornal do Comércio reaparece nas bancas portuguesa, dez anos depois de ter cessado a publicação.

1989 - Morre o imperador do Japão, Hirohito, 87 anos. Sucede-lhe o filho, Akihito, 55 anos.

1990 - - O futebolista João Vieira Pinto estreia-se no Atlético de Madrid, com 18 anos, tornando-se o português mais novo de sempre a estrear-se no estrangeiro.

1991 - O líder iraquiano, Saddam Hussein, reafirma a anexação do Kuwait.

1992 - O Presidente da Georgia, Zviad Gamaskhurdia, desaparece com o tesouro do Estado.

1993 - Morre a autora de romances cor-de-rosa Odette de Saint-Maurice, 74 anos.

- Morre o bailarino russo Rudolf Nureyev, 54 anos.

- Morre o compositor e trompetista de jazz norte-americano Dizzy Gillespie, 75 anos.

- É criado o Instituto Superior Bissaya Barreto, em Coimbra.

1994 – Começa a nova ronda de conversações de Lusaca para a paz em Angola.

2001 – O Congresso dos EUA confirma a eleição do republicado George W. Bush para a Presidência dos EUA.

2004 - Entra em prática plano de fiscalização da pesca nas águas continentais portuguesas, ação conjunta da Marinha, da Força Aérea e da Direcção-geral de Pescas e Aquicultura.

- A Líbia adere à Convenção para a Interdição das Armas Químicas.

2005 – O nascimento de uma criança em Pequim eleva a população chinesa para os 1,300 mil milhões de habitantes.

2006 – Lançamento do Centro de Informação de Música Portuguesa na Internet: www.mic.pt.

- Tribunal chileno confirma a manutenção sob prisão do ex-presidente peruano Alberto Fujimori.

2007 - Arranca o Rali Lisboa-Dakar 2007, 29.ª edição da prova de todo-o-terreno.

- Lamine Sanhá, ex-chefe do Estado-Maior da Armada guineense, morre assassinado dois dias depois de ter sido alvejado a tiro por desconhecidos.

- Morre Fernanda Lopes Cardoso, 76 anos, fundadora da União da Esquerda para a Democracia Socialista – UEDS, viúva do antigo ministro da Agricultura António Lopes Cardoso.

2008 - Um nadador espanhol atravessa três vezes, quase sem parar, o Estreito de Gibraltar, num esforço que durou doze horas e meia antes de ser levado, esgotado, para um hospital de Ceuta, no norte de Marrocos.

- O "Queen Elizabeth 2", um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, parte do porto de Southampton, Inglaterra, para a sua última volta ao mundo antes de se converter num hotel flutuante nos Emirados Árabes Unidos.

2009 - A Gazprom russa reduz em cerca de dois terços o fornecimento de gás natural, de acordo com a companhia de gás da Ucrânia Naftogaz. A Europa de Leste sente os efeitos dos cortes.

- O guitarrista norte-americano Ron Ashton, um dos fundadores do grupo Stooges, é encontrado morto em Ann Arbor, Michigan, aos 60 anos. Foi eleito um dos trinta melhores guitarristas pela revista Rolling Stone.

2010 - Vinte e cinco mineiros morrem num incêndio na mina de carvão de Lisheng, em Xiangtan, no centro da China.

2011 - Vicente Del Bosque, que levou a Espanha ao seu primeiro título mundial em 2010, é eleito, pela segunda vez consecutiva, o melhor selecionador do mundo, pela Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

- O antigo campeão britânico de boxe, Gary Mason, morre, vítima de um acidente automóvel.

2012 - O coletivo de juízes do Tribunal das Caldas da Rainha condena o alegado etarra Andoni Zengotitabengoa Fernandez a 12 anos de prisão em cúmulo jurídico.

2013 – Morre Enrique Meneses Miniaty, fotojornalista espanhol que revelou as primeiras imagens da revolução cubana, aos 83 anos, em Madrid.

2015 - O porta-voz da Renamo, principal partido de oposição em Moçambique, António Muchanga, é detido pela polícia moçambicana, acusado de liderar uma marcha ilegal e incitação à violência.

- Morre Filipa Vacondeus, apresentadora de programas de culinária e gastrónoma, aos 81 anos, no Hospital Pulido Valente, em Lisboa.

- Morre Juvenal Silva Peneda, antigo secretário de Estado adjunto da Administração Interna, aos 60 anos, no Porto.

2016 - A Coreia do Norte afirma ter realizado, com sucesso, o seu primeiro teste nuclear de hidrogénio, dando um significativo passo no desenvolvimento do seu programa nuclear. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convoca uma reunião de emergência.

