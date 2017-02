Estudo tranquiliza Câmara de Ílhavo quanto a poluição por coque de petróleo

Ílhavo, Aveiro, 19 jan (Lusa) – Um estudo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) sobre poluição por coque de petróleo, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, conclui que as percentagens de poluentes são inferiores à hipótese de contaminação, revelou hoje fonte municipal.

“Do estudo efetuado por aquela comissão verificou-se que todos os teores de poluição analisados se encontram em percentagens muito inferiores àqueles que resultariam da existência de coque de petróleo”, reporta a Câmara de Ílhavo, com base no ofício de resposta da CCDRC a uma reclamante, residente na Gafanha da Nazaré, sobre os níveis de poluição resultantes do coque de petróleo, de que teve conhecimento.

O coque de petróleo é um produto usado como combustível em fornos refratários e em várias aplicações, cujas poeiras podem ter efeitos nefastos para a saúde.

Segundo a autarquia, “face aos diversos resultados obtidos, nas várias amostras ensaiadas e respetiva comparação com coque de petróleo e “areia branco”, não é possível concluir de forma inequívoca da possibilidade de contaminação daquela zona (Terminal de Granéis Sólidos do Porto de Aveiro), por emissões difusas de partículas de coque de petróleo movimentado no Porto de Aveiro”.

A Câmara de Ílhavo salienta que, atualmente, a operação de coque de petróleo no Porto de Aveiro “resume-se apenas a uma operação de estiva em cais, permanecendo este o tempo necessário para carga e transporte rodoviário para o destino final que será a unidade industrial da CIMPOR, SA, em Souselas, Coimbra”.

A autarquia garante que vai continuar a acompanhar, “de forma atenta e permanente, todo o processo, proporcionando um melhor conhecimento sobre esta problemática por forma a proporcionar uma vivência mais tranquila à população da Gafanha da Nazaré”.

Há cerca de um ano, as descargas de coque de petróleo no Porto de Aveiro foram alvo de críticas de vários partidos, associações locais e ambientalistas e da própria Câmara de Ílhavo (PSD), que não foi ouvida sobre o processo de licenciamento, devido às poeiras que originavam.

Foram entretanto criadas estruturas de contenção e a própria CIMPOR anunciou um conjunto de medidas para evitar a libertação de poeiras durante o processo de manuseamento do produto no Porto de Aveiro, como a utilização de navios mais pequenos e cobertura do coque de petróleo no seu transporte, quer por via ferroviária quer por via rodoviária.

