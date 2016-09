BREVES: País

Redação, 19 set (Lusa) - Notícias breves do país:

PORTIMÃO: Detidos sete suspeitos de tráfico de droga

A Procuradoria da Comarca de Faro anunciou hoje a detenção, em Portimão, durante a madrugada, de sete homens, entre os 20 e os 40 anos, por suspeitas de tráfico de droga.

Em comunicado publicado no seu sítio de Internet, o Ministério Público adianta que foram ainda realizadas diversas buscas domiciliárias naquela cidade, sobretudo no bairro Cruz da Parteira, com apreensão de produtos que se suspeita serem haxixe e heroína.

"Os arguidos são suspeitos de se dedicarem à guarda e venda dos referidos estupefacientes. Na sequência das detenções serão, agora, apresentados ao juiz de Instrução Criminal para aplicação de medidas de coação", lê-se, no comunicado.

Nesta investigação, o Ministério Público é coadjuvado pela PSP de Portimão.

MADEIRA: PJ deteve 2 suspeitos de tentarem matar vizinho com machado

A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje ter detido, na Madeira, um homem com 47 anos e uma mulher de 50, suspeitos de terem tentado matar um vizinho com um machado.

Segundo uma nota divulgada pela PJ, os dois arguidos são, alegadamente, os autores de um crime de homicídio na forma tentada “num quadro de conflito entre vizinhos”, tendo agredido “a vítima de forma violenta com um machado, provocando-lhe feridas na zona da cabeça, tronco e mãos, abandonando-a no local da agressão”.

A PJ adianta que os factos aconteceram a 16 de setembro, no Funchal, e que os detidos “vão ser presentes hoje às autoridades judiciais para aplicação de medida de coação tida por adequada”.

PONTA DELGADA: "História do Soldado" no Teatro Micaelense

O Ensemble Contemporâneo dos Açores apresenta no sábado, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, uma interpretação da obra “História do Soldado”, de Igor Stravinsky.

O concerto, com início às 21:30 (mais uma hora em Lisboa), tem direção artística de Marco Torre e narração do ator Nelson Cabral.

É também interpretada a obra de Antero Ávila “Abertura para a História do Soldado”, criada para este espetáculo.

AÇORES: "A Baleação e o Estado Novo" apresentado em três ilhas

A Secretaria Regional da Educação e Cultura dos Açores promove três sessões de lançamento do livro "A Baleação e o Estado Novo. Industrialização e Organização Corporativa (1937-1958)", da autoria de Francisco Henriques.

A obra foi distinguida com uma menção honrosa do Prémio de Humanidades Daniel de Sá 2014.

As sessões decorrem na terça-feira, no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, às 21:30 (mais uma hora em Lisboa) e, no dia seguinte, às 18:30, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, Faial.

Na sexta-feira, às 20:30, é a vez de a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, em São Miguel, receber a iniciativa.

AÇORES: Conferência sobre acolhimento familiar de crianças e jovens

A Secretaria Regional de Solidariedade Social dos Açores promove na terça e quarta-feira, em S. Miguel e na Terceira, a realização de duas conferências sobre acolhimento familiar de crianças e jovens.

“Estas conferências, que visam informar e prestar esclarecimentos sobre o acolhimento familiar, são dirigidas aos técnicos e dirigentes de instituições particulares de solidariedade social, estando igualmente abertas à participação da comunidade em geral”, informa a organização.

Os temas a analisar incluem questões como as etapas do acolhimento de crianças e jovens, as condições necessárias a um acolhimento, mitos e características do processo de acolhimento familiar ou a análise do sucesso da colocação.

LISBOA: Freguesia de Alvalade comemora terceiro aniversário com livro

A freguesia de Alvalade, em Lisboa, vai comemorar o seu terceiro aniversário desde a reorganização administrativa com a apresentação do livro "Alvalade - o bairro da vanguarda", anunciou a Junta de Freguesia.

As comemorações decorrem no dia 29 de setembro, à tarde, no auditório da sede da Junta de Freguesia de Alvalade e contarão também com a atuação da Academia Vocal do Lisboa Cantat.

"Além de comemorar o percurso da freguesia, eternizando-o no livro, é um momento de agradecimento a todas as pessoas e população que participaram no seu crescimento", lê-se nas redes sociais da autarquia.

LOURINHÃ: Caminhada pela Rota dos Dinossauros no domingo

A câmara da Lourinhã vai promover, no domingo, a 12.ª caminhada pela Rota dos Dinossauros, com início às 09:30 e com uma extensão de nove quilómetros.

O ponto de encontro é, entre as 08:00 e as 08:45, frente ao tribunal local e o município disponibiliza transporte para o local da partida.

As inscrições estão abertas até quarta-feira.

OESTE: GNR detém suspeitos de violência doméstica

A GNR anunciou hoje a detenção, em Torres Vedras e Alenquer, de três homens, entre os 26 e os 55 anos, por suspeita de violência doméstica.

No âmbito das investigações, a GNR deu cumprimento a mandados judiciais ao deter os três suspeitos, que estão impedidos de contactar ou de se aproximarem das vítimas.

No caso da situação mais gravosa, ocorrida em Torres Vedras, após primeiro interrogatório judicial, foi aplicada ao detido a medida de prisão preventiva e foram-lhe apreendidas duas armas.

AMB/FYC/FYM/MAD/SR // JLG

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)