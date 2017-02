Efemérides Lusa - 02 de fevereiro

Lisboa, 31 jan (Lusa) - Principais acontecimentos registados no dia 02 de fevereiro, Dia Mundial das Zonas Húmidas e Dia Nacional do Vigilante da Natureza:

1153 - Doação do Couto de Alcobaça aos monges cistercienses. No mesmo ano começa a construção do Mosteiro.

1387 - D. João I casa-se com D. Filipa de Lencastre.

1502 – Nasce Damião de Góis, humanista português, escritor, diplomata e historiador.

1535 - É fundada a cidade de Buenos Aires.

1559 - D. Constantino de Bragança toma Damão, na Índia.

1594 - Morre o compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, nome essencial da música da Renascença. Tinha 68 anos.

1635 - Os holandeses fundam Nova Amesterdão, atual cidade de Nova Iorque.

1808 - As forças francesas de Napoleão ocupam Roma, depois de o Pio VII se ter recusado a reconhecer o Reino de Nápoles.

1811 - Pedro João Baptista e Amaro José chegam a Tete, em Moçambique, completando a travessia de África, de costa a costa, iniciada em 1802 em Angola, no Cassengue.

1832 - Guerra Civil portuguesa. É publicado o manifesto liberal de D. Pedro.

1882 - Nasce, em Dublin, na Irlanda, o escritor James Joyce, romancista, autor de "Ulisses".

1913 – É fundada a Estação Central de Nova Iorque.

1917 - Grande Guerra 1914-18. As primeiras tropas portuguesas chegam a Brest, em França.

1920 - A Estónia assina a paz com a Rússia e declara a independência.

1939 – Nasce o cineasta português João César Monteiro, realizador de "Recordações da Casa Amarela", "Vai e Vem".

1947 - Um avião Dakota, da carreira Paris-Lisboa, embate na serra de Sintra. Morrem 17 pessoas.

1948 - Portugal e os EUA assinam o acordo que renova a concessão do aeródromo das Lajes, Açores.

1961 - Desembarcam no Recife, Brasil, os cerca de 600 passageiros que seguiam a bordo do Santa Maria, apresado pelo Capitão Henrique Galvão, numa tentativa de denúncia da ditadura Portuguesa.

1962 – Memorial confidencial de Marcelo Caetano para o Governo propõe a criação de um Estado Federal.

1964 – António Calvário vence o primeiro Grande Prémio TV da Canção Portuguesa.

1970 - Morre o filósofo britânico Bertrand Russel. Tinha 97 anos.

1971 – Assinatura da Convenção de Ramsar, ou Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância Internacional, especialmente enquanto “Habitat” de Aves Aquáticas.

1972 - Manifestantes destroem a embaixada britânica em Dublin.

1975 - Trabalhadores rurais ocupam terras abandonadas nas herdades do Picote, em Montemor-o-Novo, e da Defesa, em Évora. Os acontecimentos marcam o início da Reforma Agrária e precedem a proposta do Governo.

1979 – Morre, com 21 anos, Sid Vicious, líder dos Sex Pistols, referência do movimento Punk.

1981 - O inquérito do Ministério dos Transportes ao caso de Camarate assegura não ter havido crime na origem da morte de Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa.

1984 - É aprovada a criação do Conselho Permanente de Concertação Social, órgão de carácter consultivo e de composição tripartida (Governo-Patrões-Sindicatos).

1996 – Morre, com 83 anos, o ator norte-americano Gene Kelly, protagonista de "Serenata à Chuva".

1999 - Hugo Chávez assume a Presidência da Venezuela.

1992 – É criada a ANDA (Associação Nacional de Deficientes de Angola).

2001 - Morre o dirigente socialista Francisco Marcelo Curto, ministro do Trabalho no I Governo Constitucional. Tinha 63 anos.

- São criadas as Falintil-Forças Defesa de Timor-Leste (F-FDTL).

2004 – Morre, com 89 anos, o general Kaúlza de Arriaga, "ultra" da ditadura do Estado, comandante das Forças Terrestres em Moçambique, responsável pela operação Nó Górdio e criador dos Grupos Especiais, que levaram aos massacres no norte de Moçambique, em 1971-73.

2005 - É aprovado o pacote antitabaco que proíbe a venda de cigarros a menores de 16 anos e impõe a criação de espaços para não fumadores, nos restaurantes.

- O novo Exército Republicano Irlandês retira a oferta de deposição das armas, feita em dezembro.

2006 - A primeira tentativa de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, em Portugal, é rejeitada pela 7.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa.

- Morre, com 84 anos, José Salvado Sampaio, professor, pedagogo, sindicalista, um dos promotores da Lei de Base do Sistema Educativo.

2007 - É apresentado o plano da ONU sobre o futuro estatuto do Kosovo. O plano é apoiado por Pristina e rejeitado por Belgrado.

- É divulgado, em Paris, o relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas da ONU.

- Morre Eric Von Schmidt, poeta, pintor e compositor de música “folk” norte-americano. Tinha 75 anos.

- Morre, com 79 anos, Joe Hunter, pianista norte-americano da banda “Funk Brothers”, primeiro “bandleader” da Motown.

2008 - Dezenas de milhares de pessoas manifestam-se em Ancara contra um projeto de levantamento da proibição do véu islâmico nas universidades, apresentado pelo governo turco como uma reforma necessária no caminho para a adesão à União Europeia.

- O presidente do Chade Idriss Deby é cercado no edifício da presidência em Djamena pelos rebeldes chadianos que tomam posse da capital.

- Pelo menos 20 pessoas morrem e 50 outras ficam feridas num atentado ocorrido numa estação rodoviária no centro-norte do Sri Lanka, onde os confrontos marcam presença diária

2010 - A EDP inaugura a primeira rede de abastecimento de veículos elétricos, numa parceria inédita com autoridades do Estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil.

- Morre a escritora portuguesa Rosa Lobato de Faria, aos 77 anos.

2011 - Egito: manifestantes pró e contra o presidente Mubarak travam uma batalha na praça Tahrir com pedras, paus, facas e barras de ferro. Os partidários de Mubarak atacam com cavalos e camelos.

2012 - O Governo aprova em Conselho de Ministros uma proposta de lei que estabelece as regras para a redução do número de freguesias, uma alteração legislativa que faz parte da reforma da Administração Local.

- O tratado que estabelece o novo fundo permanente de resgate, o mecanismo europeu de estabilidade, é assinado em Bruxelas pelos embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia.

2014 - Os Seattle Seahawks vencem pela primeira vez na sua história o Superbowl, na final do campeonato dos Estados Unidos de futebol americano, ao baterem os Denver Broncos por 43-8.

Este é o trigésimo terceiro dia do ano. Faltam 332 dias para o termo de 2017.

Pensamento do dia: "Não existe maior loucura no mundo do que um homem entrar em desespero". Miguel de Cervantes (1547-1616), escritor espanhol, autor de "O Engenhoso Cavaleiro D. Quixote de la Mancha".

