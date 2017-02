BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 18 jan (Lusa) - Notícias breves do país (2.ª edição):

AÇORES: Empresários do Canadá visitam região

Empresários do Canadá visitam, entre sábado e quarta-feira, as ilhas de São Miguel, Terceira e Pico, numa deslocação em que vão manter contactos com empresas regionais e conhecer métodos de produção locais para promover oportunidades de negócios, foi hoje anunciado.

A comitiva canadiana integra o empresário de origem micaelense David Tavares (fundador da Globestar Systems e presidente do grupo empresarial liderado pela holding Tel-e-Group, que inclui a Tel-e Tecchnologies e a Canada Pure), George Soleas, presidente e presidente executivo da LCBO – Liquor Control Board of Ontario, principal retalhista e distribuidor do setor de bebidas na província de Ontário), Kevin Smith (presidente dos hospitais St. Joseph Health System e Niagara Health System), e Jane Gaynor, fundadora da Gain Your Edge.

Segundo a vice-presidência do Governo Regional, que promove a deslocação através da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, a missão empresarial “Buyers Exchange” visa promover "o aumento das exportações e a consolidação da estratégia de internacionalização das empresas açorianas".

ANGRA DO HEROÍSMO: Museu apresenta teatro

O Museu de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, apresenta na sexta-feira e no sábado, no Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, a peça “Os Amores Encardidos de Padi e Balbina: uma dúbia estória do Revenge”.

Trata-se de um original da companhia de teatro Cães do Mar, que “no seu programa de trabalho celebra a cultura dos Açores e as formas particulares de desempenho inerentes às tradições das ilhas”, informa uma nota de imprensa do executivo regional.

“O espetáculo que será levado à cena na Boa Nova, inspirado no naufrágio daquela célebre embarcação corsária inglesa na costa da Terceira, nos finais do século XVI, dá voz a uma série de histórias de aventuras e desventuras, próximas da tradição oral, mantendo, no entanto, relações com a realidade”, adianta a nota.

HORTA: Liga promove ‘workshop’ de alimentação

A Delegação do Faial do Núcleo Regional dos Açores (NRA) da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove nos dias 27 e 28 de janeiro, nas ilhas do Faial e do Pico, respetivamente, um ‘workshop’ sobre alimentação.

A iniciativa vai ser orientada pela nutricionista Magda Roma, autora do livro “A Dieta Anticancro”, que se encontra já na quarta edição.

No Faial, o ‘workshop’ realiza-se na Cozinha Comunitária da Conceição e no Pico no salão dos Toledos.

CADAVAL: Câmara atribuiu prémio literário a Antero Barbosa Pinto

A Câmara do Cadaval atribuiu o Prémio Literário Fernanda Botelho a Antero Barbosa Pinto (Porto), sob o pseudónimo Daniel Botelho, pelo conto "A Câmara Lenta da Morte", foi hoje anunciado.

Concorreram 400 contos, de dentro e fora do país, ao prémio de 1.500 euros, que foi entregue no feriado municipal, na sexta-feira.

O prémio literário é promovido pela câmara e pela Associação Gritos da Minha Dança, detentora da memória da escritora Fernanda Botelho.

CADAVAL: Exposição “Cadaval antigo" patente até final do mês

A exposição "Cadaval antigo" está patente naquele concelho e integrou o programa comemorativo do feriado municipal.

Os visitantes poderão apreciar uma diversidade de fotografias antigas, expostas nos locais onde outrora foram tiradas, podendo, assim, comparar evolução e mudanças sofridas ao longo dos tempos.

A mostra foi dinamizada pelo Museu Municipal com apoio da Junta de Freguesia do Cadaval e Pero Moniz, bem como de cidadãos que cederam fotografias.

MAFRA: Ciclo de bandas filarmónicas entre 22 de janeiro e 23 de abril

O "Ciclo de Música - Bandas Filarmónicas e Orquestra do Concelho de Mafra" está de regresso à Casa da Música Francisco Alves Gato, em Mafra, de 22 de janeiro a 23 de abril, anunciou a câmara municipal.

Com a iniciativa, o município pretende divulgar o trabalho desenvolvido pelas associações na formação cultural e musical dos cidadãos ao longo de diferentes gerações.

A segunda edição deste ciclo conta com as atuações da Escola de Música da Casa do Povo da Enxara do Bispo (22 de janeiro), Orquestra Sinfónica de Jovens da Junta de Freguesia de Santo Isidoro (05 de fevereiro), Escola de Música Juventude de Mafra (12 de fevereiro), Associação Musical Nossa Senhora do Livramento (12 de março), Filarmónica Cultural Ericeira (26 de março), Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro da Encarnação (09 de abril) e Sociedade Recreativa e Musical de Vila Franca do Rosário (23 de abril).

TORRES VEDRAS: Educação discutida com pais

A Câmara de Torres Vedras promove na sexta-feira, pelas 21:30, mais uma sessão do projeto "Conversas com Pais", subordinada ao tema: "20 Escolhas para Educar Crianças Felizes", no Auditório dos Paços do Concelho de Torres Vedras.

Destinada a encarregados de educação, pais e comunidade educativa, a sessão vai ser orientada pela psicóloga Cristina Nogueira da Fonseca, especialista em psicologia escolar.

TORRES VEDRAS: Palestra sobre exercício físico no sábado

"O exercício físico faz bem à memória?" é o tema da próxima palestra da iniciativa Conversas da Memória, agendada para sábado, pelas 16:00, na Casa da Avó Gama, em Torres Vedras, anunciou a câmara municipal.

As fisioterapeutas Daniela Guerreiro e Verónica Caniça vão ser as palestrantes desta ação em que se aborda "o benefício do exercício físico na manutenção do bem-estar, qualidade de vida e saúde.

As Conversas da Memória são um espaço de partilha de experiências e suporte mútuo para cidadãos com alterações da memória e seus familiares/cuidadores, em que são abordados temas úteis e pertinentes que visam melhorar o seu conforto e bem-estar.

TORRES VEDRAS: Teatro para crianças no domingo no Teatro-cine

O Teatro-cine de Torres Vedras é palco no domingo, pelas 16:00, da peça "Improcontos", dirigida a crianças e jovens.

Este teatro/improvisação consiste numa "atividade criativa e recreativa em que os próprios espetadores participam ativamente na construção dos ‘improcontos’".

A capacidade de criar em conjunto, estimulando a imaginação e as técnicas de improvisação, são os elementos mais importantes deste espetáculo, em que todos possuem um papel relevante na construção de pequenas histórias improvisadas.

GUARDA: Homem detido por uso ilegal de arma de fogo

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda anunciou hoje a detenção de um homem de 82 anos, por uso ilegal de arma proibida, após ter efetuado um disparo quando militares da GNR se encontravam junto da sua residência.

A PJ refere em comunicado que o homem, “fazendo uso de uma espingarda caçadeira para a qual apenas possuía autorização de simples detenção, efetuou um disparo na direção da porta de entrada da sua residência quando no exterior da mesma se encontravam dois militares da GNR que, em voz alta, anunciavam a sua qualidade e tentavam chegar ao seu contacto”.

A nota explica que a intervenção da GNR foi motivada “pela suspeita de uma hipotética situação de crise de saúde do ora detido, comunicada por um seu amigo”.

FUNCHAL: PCP quer inquérito à Escola de Hotelaria da Madeira

O grupo parlamentar do PCP na Madeira entregou hoje na Assembleia Legislativa um pedido de constituição de uma comissão de inquérito ao funcionamento da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira.

Segundo o partido, “dez deputados em pleno exercício de funções já subscreveram a iniciativa”, pelo que “será obrigatoriamente constituída uma comissão parlamentar de inquérito a tudo quanto se relaciona com as responsabilidades do Governo Regional face às ilegalidades e prejuízos para o interesse público no processo de concessão e exploração da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira".

A comissão tem como objetivo analisar o "incumprimento dos deveres do Governo Regional na defesa do interesse público no processo de concessão de exploração da Escola Hoteleira" ao Centro de Estudos de Línguas e Formação do Funchal, ocorrida em 2009.

FUNCHAL: BE chama secretário regional da Saúde ao parlamento

O coordenador regional do BE/Madeira, Roberto Almada, revelou hoje que o partido entregou na Assembleia Legislativa um requerimento solicitando a presença do secretário regional da Saúde para debater o serviço de psiquiatria no Sistema Regional de Saúde.

Roberto Almada diz que o serviço "está numa balbúrdia" no seguimento da demissão do seu responsável e lembra que no final do mês ficará "desmantelado" com a saída do único psiquiatra ainda existente, em prejuízo dos 1.500 utentes.

