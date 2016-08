Caldas da Rainha será a terceira cidade da europa a integrar um Atlas Termal

Caldas da Rainha, Leiria, 27 ago (Lusa) – Caldas da Rainha deverá ser a terceira cidade a integrar um Atlas Termal da Europa que está a ser criado no âmbito da Associação Europeia das Cidades Históricas com termas (EHTTA), anunciou o responsável pela associação, Lucas Bruschi.

A proposta “vai ser apresentada na próxima assembleia da EHTTA - European Historic Thermal Towns Association - que decorrerá em outubro, em Itália -, e demonstra a importância das Caldas da Rainha na rede de cidade termais europeias”, afirmou Lucas Bruschi, membro de uma ‘task force’ (grupo de pressão) da associação.

A ser aprovada a proposta defendida pelo grupo liderado por Lucas Bruschi, Caldas da Rainha sucederá a Orense (Espanha) e Bath (Inglaterra), as duas primeiras cidades a integrar o atlas e com informação já disponível na plataforma informática.

O Atlas Thermal da Europa será, no final, uma plataforma informática que “reunirá toda a informação sobre as estâncias termais”, incluindo para além das referências ligadas ao termalismo a oferta patrimonial, cultural, hoteleira e de serviços que os termalistas poderão encontrar nas respetivas cidades.

O anúncio foi hoje feito nas Caldas da Rainha, numa sessão de apresentação da EHTTA, realizada na Feira do Frutos, que decorre no Parque D. Carlos I (parte do património termal da cidade) até domingo.

Na sessão foi também oficializado que Caldas da Rainha será a cidade onde se realizará a primeira assembleia geral de 2017 da EHTTA, agendada para o mês de maio, e que contará com a representação das 36 cidades associadas daquele organismo que pretende colocar os problemas e as potencialidades do termalismo na agenda política europeia.

Nesse sentido a EHTTA promove, a 15 de setembro, uma deslocação a Estrasburgo, onde a ‘task force’ irá sensibilizar os eurodeputados para a criação de soluções conjuntas para os vários países da europa.

Entre elas, medidas ao nível “da mobilidade dos termalistas, com a possibilidade de os respetivos estados comparticiparem tratamentos efetuados noutros estados-membros”, afirmou João Barbosa, secretário-geral da Associação das Termas de Portugal (ATP).

O responsável pela associação que “representa o Portugal termal em todo o mundo” sublinhou na sessão a importância do setor que “não se resume ao uso balneário das águas” e que, para além das vantagens para a saúde tem que se, cada vez mais, “associado a um destino [turístico] ”.

Tanto mais que, lembrou, os clientes dos equipamentos termais conheceram, entre 2014 e 2015 “um crescimento de 4,5%” e um aumento de 97% na procura de programas de bem-estar.

Segundo João Barbosa, o termalismo representa em Portugal um volume de negócios de 12 milhões de euros anuais, apenas no que respeita diretamente aos balneários termais, valor que ascende a 21 milhões de euros se se tiverem em conta os negócios associados, ao nível dos tratamentos, consultas, hotelaria, restauração e produtos turísticos.

