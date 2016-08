Retrato de nobre português vai ser exposto no Grand Palais, em Paris

Paris, 08 ago (Lusa) – Uma tela a retratar um nobre português do século XVIII, conhecido como “o primeiro Conde de Mafra”, vai estar em exposição na Bienal dos Antiquários no Grand Palais, em Paris, de 10 a 18 de setembro.

O retrato faz parte das obras expostas pela Galeria Mendes, dirigida por Philippe Mendes, o português que doou uma obra de Josefa de Óbidos ao Louvre, e que deverá ser exposta neste museu em outubro, disse o galerista à agência Lusa.

A 28.ª edição da “Biennale des Antiquaires” vai contar com a presença de 123 expositores de 14 países, incluindo a Galeria Mendes, localizada no centro de Paris, especializada em pintura dos séculos XVI a XIX.

“Como figura central da exposição encontra-se uma verdadeira obra-prima de Louis Gauffier (1762-1801), o retrato de um nobre português, Lourenço José Xavier de Lima (1767-1839), o primeiro Conde de Mafra (…). O retrato era conhecido através de relatos de estudiosos desde os anos cinquenta do século XX, e foi recentemente descoberto e agora exposto pela primeira vez ao público”, explicou Philippe Mendes, em comunicado enviado à Lusa.

O quadro está datado de 1793, quando “o primeiro Conde de Mafra, com 30 anos, se encontrava em Florença e tinha um papel diplomático importante”, com o retrato a pretender “promover a imagem de um cavalheiro numa posição oficial”, que também fez o “Grand Tour”, a tradicional viagem pela Europa realizada por jovens nobres entre finais do século XVII e durante o século XVIII.

O retrato do nobre português é uma das obras selecionadas pela galeria, a qual escolheu como tema, para levar à bienal, o neoclassicismo, contando também com obras do francês Jacques-Louis David (1748-1825), dos italianos Andrea Appiani (1754-1817) e Felice Giani (1758-1823), do irlandês Douglas Hamilton (1740-1808) e do finlandês Albert Edelfelt (1854-1905), entre outros.

Emigrado em França desde os 14 anos, onde estudou História da Arte e Direito, Philippe Mendes (ou Filipe Mendes, de acordo com a grafia original portuguesa) arrematou, no ano passado, a pintura "Maria Madalena confortada pelos Anjos", de Josefa de Óbidos, por 269 mil dólares (238.615 euros), num leilão da Sotheby's, em Nova Iorque, uma obra que doou ao museu do Louvre.

"Maria Madalena confortada pelos Anjos" esteve em exposição no Museu da Misericórdia do Porto, até 20 de janeiro, depois de ter estado em destaque, na exposição "Josefa de Óbidos e a Invenção do Barroco Português", no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, de 16 de maio a 20 de setembro de 2015.

Este ano, o galerista representou o Museu da Misericórdia do Porto em outro leilão, também em Nova Iorque, onde foi adquirida "A Sagrada Família com São João Batista, Santa Isabel e Anjos", também de Josefa de Óbidos, por 250 mil dólares (228 mil euros).

Philippe Mendes criou ainda, em março, a associação Luso Património, empenhada em restaurar obras do património português, tendo angariado fundos para restaurar dez esculturas do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA).

A associação está também na origem da oferta ao MNAA de uma escultura do século XVIII, “Coroação da Virgem”, de Joaquim José de Barros Laborão (1762-1820), adquirida por Philippe Mendes, em leilão, em Lisboa.

