Museu do Peixe Seco inaugurado no sábado na Nazaré

Nazaré, Leiria, 16 dez (Lusa) – O Museu do Peixe Seco, que pretende preservar a tradição da secagem do peixe, uma das atrações turísticas da Nazaré, é inaugurado no sábado junto à marginal da vila piscatória.

O museu pretende “dar ainda mais realce a uma atividade que é um dos ativos turísticos da Nazaré e simultaneamente criar melhores condições de trabalho para quem se dedica a esta atividade económica e captar novos agentes”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro.

O museu será constituído por três núcleos: uma zona de secagem do peixe, localizada no areal, junto à marginal da vila; um centro interpretativo, localizado na antiga Lota (no Centro Cultural da Nazaré); e uma zona de tratamento do peixe.

Destes, os dois primeiros ficarão abertos ao público a partir das 15:00 de sábado e o terceiro “ficará concluído ao longo de 2017”, acrescentou o autarca.

A face mais visível do museu é a zona de secagem, setor em que o projeto desenvolvido pela autarquia contemplou a substituição do antigo estendal (popularmente designado por “estindarte”) por um novo, instalado numa plataforma moderna, elevada à altura da marginal para facilitar a comunicação entre peixeiras e público, e permitir que os visitantes possam circular, conhecendo o processo de secagem e a sua antiguidade.

O novo estendal abrirá com 17 lugares, 11 dos quais destinados às peixeiras já no ativo e os restantes “dedicados à criação de novos postos de trabalho”.

Destes, “quatro já estão entretanto ocupados por peixeiras que se estreiam neste ramo da atividade e que fizeram chegar à câmara o seu interesse em terem ali um posto”, revelou Walter Chicharro.

Tratando-se de “uma atividade familiar” o estabelecimento de novas peixeiras “significará desde já um aumento de postos de trabalho”, que o autarca não consegue ainda estimar, por se estar “em fase de reuniões com as peixeiras para definir algumas questões ligadas ao funcionamento do espaço”.

O projeto do Museu do Peixe Seco representa um investimento de 130 mil euros (acrescido de Imposto sobre o Valor Acrescentado).

Foi apresentado pela primeira vez à população em 2013, na sequência de uma promessa eleitoral do atual presidente, o socialista Walter Chicharro, que nas últimas autárquicas conquistou a autarquia até então liderada pelo PSD.

A preservação das tradições e a modernização da marginal (cuja obra de requalificação da parte sul foi já iniciada) integram o plano de gestão da câmara na transformação daquele local como central, em termos de património histórico, tornando-se de futuro o “centro da Nazaré”, divulgou o município antes do início da obra, em outubro.

“O peixe seco é uma aposta clara desta gestão e tudo faremos para o elevar à categoria de produto gourmet, dando-o a conhecer ao mundo, através de várias iniciativas”, afirmou o autarca na altura à Lusa, defendendo a criação de uma entidade para certificação do peixe seco, promoção do produto em feiras ou eventos nacionais e internacionais, realização de mostras gastronómicas com o carapau seco/enjoado e organização de uma candidatura do peixe seco a Património Cultural Imaterial.

Entre as ações previstas para a preservação de “uma atividade económica secular, quase única no país”, a câmara aponta ainda a apresentação de um livro sobre a arte da secagem do peixe (que aborda as diferentes fases da produção até ao produto final) e que será oferecido em cerimónias e atos oficiais.

