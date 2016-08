03-08-2016 Cultura, Economia, Lusa, Caldas da Rainha Lusa / Notícias

Grupo brasileiro reabre cinema nas Caldas da Rainha

Caldas da Rainha, Leiria, 03 ago (Lusa) – As cinco salas de cinema do centro comercial La Vie, nas Caldas da Rainha, encerradas desde o início de julho, reabrem na quinta-feira com a marca CinePlace, detida pelo grupo brasileiro Orient Cinemas.