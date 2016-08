Literacia em Portugal e no Mundo em debate no Folio Educa do festival de Óbidos

Óbidos, Leiria, 31 ago (Lusa) – Seis tertúlias, cinco oficinas de mediação de leitura, quatro 'workshops' e um seminário marcam o Folio Educa, o capítulo do Festival Literário Internacional de Óbidos dedicado à educação, que levará à vila especialistas de vários países.

“O Folio Educa é, acima de tudo, uma partilha de ideias atuais e de boas práticas, no sentido de promover a literacia nas escolas e na vida quotidiana”, explicou Maria José Vitorino, curadora das iniciativas ligadas à área da educação, integradas no Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos.

“Momentos de aprendizagem únicos e de debate entre os melhores especialistas de Portugal, Holanda, EUA, Espanha e Canadá” são a promessa da curadora para os participantes no programa, que arranca no dia 26, com uma série de seis tertúlias.

“Tecnologia, Utopia, Leitura e Educação”, “Imaginar territórios leitores”, “O Jardim das Delícias - Artes, Literatura e Educação, a partir da obra de Hieronymus Bosch”, “Utopias e Distopias” são alguns dos temas em discussão nas sessões de entrada livre com que a organização do festival quer incentivar a reflexão, “num ritmo constante de pensamento, convergência e divergência, e até, de alguma polémica”, sublinha Maria José Vitorino, citada numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Noutra vertente, as oficinas de mediação de leitura, dirigidas aos públicos escolares, já se iniciaram em algumas escolas e culminarão, durante o festival, com sessões gratuitas abertas ao público, com lotação de 30 lugares e sujeitas a inscrição.

O Folio Educa reserva ainda, para o último fim de semana do evento, nos dias 01 e 02 de outubro, um dos pontos altos do capítulo: o II Seminário Internacional Folio Educa: Educação, Leitura e Literatura.

Creditado como 15 horas de formação para docentes, o seminário contará com palestras subordinadas aos temas “Literacia e cidadania em tempo digital" ou “Utopia e Literacia, de Thomas More ao próximo futuro”, entre outros.

O Folio Educa integra ainda um laboratório de ideias, já em curso, que se completa durante o festival, num total de 25 horas de formação para coordenadores da Rede de Bibliotecas Escolares e professores bibliotecários, a cargo dos docentes José Saro e Lucília Santos, com a participação de Teresa Calçada, que foi coordenadora nacional da rede de bibliotecas escolares e dirigente do antigo Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro.

No conjunto, as iniciativas têm por objetivo pôr em debate “o que se pode fazer para promover a literacia em Portugal e no mundo” e “relacionar hábitos de leitura, literacia, literatura e educação”, ao longo do festival, que celebra os 500 anos de "Utopia", de Thomas More, os 30 anos da Rede de Leitura Pública em Portugal e os 20 anos da Rede de Bibliotecas Escolares.

A segunda edição do Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos arranca a 22 de setembro e termina no dia 02 de outubro, celebrando ainda o Ano Internacional do Entendimento Global, o centenário do nascimento de Vergílio Ferreira, e assinalando os 500 anos da morte do pintor Hieronymus Bosch e os 400 da morte dos clássicos William Shakespeare e Miguel de Cervantes.

Organizado em cinco capítulos (Folia, Folio Autores, Folio Educa, Folio Ilustra e Folio Paralelo), o festival tem confirmadas as presenças do Prémio Nobel da Literatura V.S. Naipaul, do britânico Salman Rushdie, do islandês Jón Kalman Stefánsson (galardoado com vários prémios internacionais), do mexicano Juan Pablo Villalobos e da angolana Djaimilia Pereira de Almeida, entre outros autores.

Miguel Sousa Tavares, Afonso Cruz e Rui Cardoso Martins são alguns dos autores portugueses presentes.

