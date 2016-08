Marionetas de Alcobaça em digressão por Inglaterra, Polónia e China até ao final do ano

Alcobaça, Leiria, 27 jul (Lusa) - A companhia S.A. Marionetas, de Alcobaça anunciou hoje que vai estar presente até ao final do ano em festivais na Inglaterra, Polónia e China, depois de em 2015 terem dado mais de uma centena de espetáculos em dez países diferentes.

A S.A. Marionetas vai representar Portugal no festival "Punch and Judy", entre sexta-feira e sábado em Lincoln, Inglaterra, onde é a única companhia fora de Inglaterra presente.

"É um privilégio muito grande ter sido a única companhia convidada a nível mundial para estar neste festival, uma vez que, à exceção da S.A. Marionetas, todas as outras são inglesas", afirmou o diretor José Gil à agência Lusa.

Em Inglaterra, a companhia vai dar a conhecer o teatro tradicional português ?Dom Roberto', com as peças "O Barbeiro Diabólico", "A Tourada" e "Castelo dos Fantasmas", que vão ser representadas várias vezes nesses dois dias pelas ruas e praças de Lincoln.

Entre 23 e 30 de setembro, leva a peça "etc" e o teatro tradicional ao festival World Puppet Carnival 2016, na Polónia, enquanto de 03 a 08 de novembro desloca-se à China onde vai apresentar a peça "etc" num festival na cidade de Xangai (5th Shangai Internacional Puppet Festival & Competition).

Pelo meio, organiza o 19º Festival de Marionetas de Alcobaça, entre 03 e 09 de outubro.

Em 2015, ano em que completou 18 anos de existência, a S.A. Marionetas teve mais de uma centena de representações e percorreu dez países diferentes, entre os quais Brasil, India, Estados Unidos da América, Bélgica, Espanha, França, Reino Unido, Roménia e Timor Leste.

A companhia, fundada em 1997, conta com prémios como "Melhor produção nacional de videoclips" (2001), Troféu Afonso Lopes Vieira (2006), "Preservação e continuidade do teatro de marionetas europeu" (Praga, 2010), "Award of puppetry festival participation", do 21.º Congresso e Festival de Marionetas (China, 2012), "Alcoa d´Ouro" (2013), "Melhor espetáculo tradicional de marionetas de rua"(Indonésia, 2013) e "Best Traditional Show", na Harmony World Puppet Carnival (Tailândia, 2014).

