Almanaque Lusa - 11 de dezembro

Lisboa, 11 dez (Lusa) - Hoje é domingo, 11 de dezembro, tricentésimo quadragésimo sexto dia do ano, Dia Internacional da Unicef e Dia Internacional das Montanhas. Faltam 20 dias para o final de 2016.

Este dia é dedicado a São Dâmaso, Papa, e a São Daniel, estilita (estilitas eram monges que, no início do Cristianismo, se refugiavam do mundo e passavam a viver sobre uma coluna).

Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Plena. Lua Cheia, dia 14, às 00:06.

O sol nasce às 07:45 e o ocaso regista-se às 17:15.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 00:30 e 12:54, a baixa-mar, às 06:21 e 18:48.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Sagitário, destacando-se o compositor francês Louis Hector Berlioz (1803), Robert Koch, médico alemão (1843), o escultor português António Ferreira de Azevedo (1889), o cineasta Manoel de Oliveira (1908) e o escritor russo Alexander Soljenitsine (1918).

Nesta data, em 1896, morria o poeta António Xavier Rodrigues Cordeiro.

1909 – Fundação oficial do Aero Club de Portugal no Terreiro do Paço.

Em 1921, as autoridades britânicas prendiam, na Índia, elementos do Congresso Nacional Indiano que lutavam pela independência. Em 1925, Bernardino Machado era eleito, pela segunda vez, Presidente da República Portuguesa.

Em 1937, a Itália de Mussolini era expulsa da Liga das Nações. Em 1941, a Alemanha nazi e a Itália fascista declaravam guerra aos EUA. Em 1946, era criada a UNICEF, organismo da ONU para assistência às crianças. Em 1958, o Alto Volta ascendia à independência. Em 1961, as primeiras duas companhias norte-americanas helitransportadas chegavam a Saigão, Vietname do Sul.

Em 1972, os astronautas da nave norte-americana Apollo-17 pousavam na Lua. Em 1975, era fundado o matutino lisboeta O Dia. Em 1981, Perez de Cuellar, diplomata peruano, era nomeado secretário-geral da ONU. Em 1986, o Governo da África do Sul impunha censura à imprensa.

Em 1987, o historiador José Mattoso era distinguido com o prémio Fernando Pessoa. Em 1991, no final da cimeira de Maastricht, na Holanda, os países da CEE, exceto o Reino Unido, aprovavam o Tratado da União Europeia. Em 1992, os neurologistas portugueses António e Hanna Damásio ganhavam o prémio Fernando Pessoa. Em 1994, 200 tanques russos cercavam Grozni, capital da república da Tchetchénia.

Em 1997, o Prémio Fernando Pessoa era atribuído ao escritor José Cardoso Pires. Na mesma data, a Conferência de Quioto sobre as mudanças climáticas adotava uma declaração final para o controlo da emissão de gases geradores do efeito de estufa, estipulando a redução para níveis de 1990 da parte de 38 países industrializados.

Em 1999, um avião da SATA despenhava-se no Monte da Esperança, nos Açores, causando a morte de 35 pessoas. Na mesma data, morria Frano Tujdman, 77 anos, presidente da Croácia. Em 2000, o grupo médico de trabalho, criado para estudar os efeitos da coincineração em Portugal, dava aval ao processo. No mesmo dia, concluía-se a Cimeira de Nice da UE, com o acordo sobre a reforma das instituições comunitárias e o alargamento a Leste.

Em 2001, o poeta português Eugénio de Andrade recebia o Prémio Camões e a China aderia à Organização Mundial de Comércio. Em 2002, o Governo português anunciava a introdução de portagens na Cintura Rodoviária Exterior de Lisboa, em janeiro. Em 2003, o Governo português aprovava a privatização do Notariado. Em 2004, demitia-se o Governo de Pedro Santana Lopes.

Em 2005, Michelle Bachelet vencia a primeira volta das eleições presidenciais no Chile. E um agente da PSP de Lagos era morto a tiro por um grupo de assaltantes.

Em 2006, os países da União Europeia chegavam a acordo sobre a suspensão parcial das negociações de adesão da Turquia. O acordo incluía a suspensão de oito dos 35 capítulos do processo de adesão. O 1.º Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura era atribuído ao poeta e tradutor José Bento. Morria Elizabeth Bolden, 116 anos, norte-americana, considerada a pessoa mais velha do mundo.

Em 2007, um comboio de mercadorias atravessava, pela primeira vez em 50 anos, a fronteira entre as duas Coreias, anunciou o Ministério sul-coreano da Reunificação. A União Internacional de Triatlo (ITU) proclamava a triatleta olímpica portuguesa Vanessa Fernandes e o espanhol Javier Gomez como campeões da Taça do Mundo de 2007. A escritora Fernanda Botelho, que colaborou com a Fundação Calouste Gulbenkian desde 1982, morria na sua casa em Lisboa, com 81 anos.

Em 2008, Bernard Madoff, 70 anos, o corretor de Wall Street que terá feito uma fraude "piramidal" de 50 mil milhões de dólares, era detido e posteriormente libertado contra uma caução de 10 milhões de dólares. Morria Ali Alatas, antigo ministro indonésio dos Negócios Estrangeiros do ditador Suharto, aos 76 anos.

Em 2010, Fernando Mendonça, presidente do conselho da administração da Agros, morria aos 75 anos, vítima de doença repentina. O comendador liderava também a Confagri, que reúne as cooperativas agrícolas. Morria, com 97 anos, José dos Santos Garcia, bispo emérito de Porto Amélia (Pemba), em Moçambique.

Em 2011, morria José Manuel Serra Formigal, fundador da Companhia Portuguesa de Ópera do Teatro da Trindade e administrador do São Carlos.

Em 2012, o sérvio Novak Djokovic e a norte-americana Serena Williams eram eleitos os melhores tenistas de 2012 pela Federação Internacional de Ténis. Ravi Shankar, músico indiano, morria aos 92 anos, em San Diego, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Morria Galina Vichnevskaia, famosa cantora russa de ópera, aos 86 anos, em Moscovo, aos 86 anos.

Em 2013 - Uma equipa da Maternidade Alfredo da Costa (MAC) realiza a primeira cirurgia fetal em Portugal, ao laquear, no útero, os vasos sanguíneos que estavam a comprometer a vida de um feto com 25 semanas de gestação. Morria Nadir Afonso, pintor, aos 93 anos, no Hospital de Cascais.

Em 2015, Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, era oficialmente aceite no grupo de Cidades da Música da UNESCO, no âmbito da rede de Cidades Criativas, e a vila de Óbidos entra no universo das "cidades da literatura" da UNESCO. Dolph Schayes, antigo basquetebolista e uma das maiores figuras dos Philadelphia 76ers, da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), na década de 1950, na sequência de uma infeção generalizada, morria aos 87 anos.

